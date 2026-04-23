Rauw Alejandro estrena himno que une música y fútbol

A puertas del torneo más esperado, esta alianza trae a Colombia música innovadora y una exclusiva botella de edición limitada. Conozca los detalles de esta fusión cultural.

'Dando Vueltas': así suena el nuevo éxito de Rauw Alejandro y Buchanan's

En la antesala de la celebración deportiva más grande del mundo, el fútbol vuelve a demostrar que su impacto trasciende los 90 minutos de juego en la cancha. Se ha convertido en cultura, identidad y el pretexto perfecto para reencontrarnos. Entendiendo esta dinámica, Buchanan’s ha decidido llevar su exitosa plataforma “Volvemos en familia” a un nuevo nivel, fusionando el deporte rey con la música urbana.

El resultado de esta evolución es "Dando Vueltas", un himno vibrante en colaboración con la superestrella mundial Rauw Alejandro. Más que un simple lanzamiento musical para las listas de reproducción, esta canción es una propuesta que captura la esencia pura de lo que define al fútbol en Colombia y América Latina: creatividad, emoción desbordante y la magia de convertir cada jugada en una celebración compartida.

Tecnología e innovación: una canción creada con unos guayos de fútbol

Para los fanáticos de la música y el deporte, el proceso creativo detrás de este nuevo himno resulta fascinante. Para dar vida a “Dando Vueltas”, Buchanan’s desarrolló un guayo de fútbol equipado con tecnología de punta. Rauw Alejandro, combinando su talento musical con su pasado deportivo, utilizó este botín especial para transformar el movimiento físico en sonido real.

Cada pase, cada jugada y cada toque en el césped se convirtió literalmente en percusión, melodías y beats envolventes.

Como exfutbolista, el ritmo y la elegancia siempre han sido parte de mi pasión por este deporte. Esta canción nace de esa conexión y de la energía que se crea cuando la gente se reúne a celebrar lo que ama

Confesó el artista puertorriqueño, revelando el aspecto más personal de este proyecto.

Buchanan's lanza botella de edición limitada en Colombia

Pero la música no llega sola. Sabiendo que los grandes partidos se viven mejor acompañados, la marca presenta en Colombia una edición limitada diseñada específicamente para los encuentros en casa y las reuniones con amigos. Esta botella conmemorativa fue creada en colaboración con Kids of Immigrants, un reconocido colectivo cultural de Los Ángeles que celebra la herencia, la identidad y las historias de quienes abrieron camino.

A través de un diseño auténtico, esta alianza honra el legado de los inmigrantes y conecta a múltiples generaciones, convirtiendo el envase en un verdadero símbolo de pertenencia y orgullo latino.

"Un balón - Un sueño": dónde comprar este artículo de colección

Bajo el inspirador concepto “Un balón – Un sueño”, esta edición especial llega para convertirse en un objeto de deseo para coleccionistas y aficionados. Desde el 1 de mayo, aterrizarán en Colombia exactamente 36.000 unidades que estarán disponibles en las principales regiones del país, incluyendo:

Cundinamarca

Antioquia

Atlántico

Valle del Cauca

En un momento donde el fútbol moderno parece enfocarse cada vez más en lo táctico, propuestas como las de Rauw Alejandro y Buchanan’s nos recuerdan lo esencial: la alegría, el estilo y la conexión humana. Ya sea escuchando "Dando Vueltas" o compartiendo un brindis, el mensaje es claro: el fútbol, como la vida, no se juega en solitario, se celebra en compañía.