Jugadores protagonizaron apasionados besos en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia están culminando la décima quinta semana y las sorpresas no se han hecho esperar, pues el ‘Jefe’ decidió que era el momento ideal para que todos pudieran hacer complots en el juego.

A esta novedad se han sumado nuevas visitas sorpresas, congelados inesperados y una amplia cantidad de polémicas que ya han desatado debates y discusiones en medio de las redes sociales.

Sin embargo, el tiempo para el romance no se ha hecho esperar ya que algunos participantes han decidido darle rienda suelta a sus sentimientos al protagonizar románticos espacios que se han tomado las redes sociales.

¿Quién se besó en La Casa de los Famosos?

El exitoso reality del Canal RCN ha sido testigo de una amplia cantidad de romances que han florecido en sus instalaciones. Sin embargo, la tercera temporada se ha visto permeada por amplias polémicas ya que varias de las relaciones que existían en el mundo exterior ya finalizaron.

Sin embargo, uno de los vínculos más comentados fue el que se desarrolló entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, quienes dieron inicio a una relación que a las pocas semanas se convirtió en una amplia rivalidad. Tras la salida de la mujer, Estrada ha manifestado no tener interés por sostener ningún otro tipo de vínculo sentimental dentro del juego.

No obstante, en las horas más recientes, el actor decidió asumir un reto actoral en compañía de su colega Aura Cristina Geithner, quien se sumó a su idea para simular tener una discusión y, por consiguiente, interpretar un apasionado beso que sorprendió a todos a su alrededor.

Las reacciones no se hicieron esperar ya que varios de los famosos manifestaron su inquietud por determinar si se había tratado de una escena real o falsa. Otros dieron a conocer su asombro ya que mencionaron que habían percibido “gran pasión” detrás del beso protagonizado.

Más besos en La Casa de los Famosos

Por otro lado, la más reciente llegada de Karina García elevó los ánimos de todos los participantes ya que la mayoría se sumó a una dinámica en la que todos protagonizaron besos rápidos. Este fue el caso de ‘Campanita’, quien decidió darle picos en la boca a Tebi, Juanda Caribe, Alexa, Beba y Aura Cristina.

Al hecho también se sumó el reciente juego de la botella con el que otras parejas como Alexa con Tebi y Juanda con Mariana se dieron besos.