Fiscalía acusa formalmente al ex canciller Álvaro Leyva por licitación de pasaportes ante la Corte Suprema

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia informó que la Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, señalado como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

Los hechos están relacionados con la Licitación Pública No. 001 de 2023, adelantada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, para la contratación del servicio de personalización y distribución de pasaportes y etiquetas de visas.

Decisión ministerial bajo la lupa

Según la acusación, pese a que la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con los requisitos y obtuvo el mayor puntaje, Leyva declaró desierta la licitación mediante la Resolución No. 7485 del 13 de septiembre de 2023.

Posteriormente, mantuvo esa decisión en la Resolución No. 7540 y declaró la urgencia manifiesta en el Fondo Rotatorio, lo que para la Fiscalía se hizo sin cumplir los presupuestos legales exigidos.

Próxima etapa procesal

Durante la diligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue reconocido como víctima dentro del proceso.

Ahora, la Sala Especial de Primera Instancia deberá convocar a las partes e intervinientes para la audiencia preparatoria, siguiente fase del juicio penal contra el exministro.