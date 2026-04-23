CANAL RCN
Tendencias

Así cantaba Yeison Jiménez en sus inicios: video viral en las redes

Video de Yeison Jiménez en El show de las estrellas conmovió a sus fans.

yeison_jimenez
Foto: IG @yeison_jimenez

Noticias RCN

abril 23 de 2026
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un video de Yeison Jiménez en sus inicios volvió a circular en redes sociales y se hizo viral, meses después de su fallecimiento. El clip fue compartido por su hermana, Lina Jiménez, y muestra al cantante cuando apenas comenzaba su carrera en la música popular.

Jhonny Rivera pidió que sus votos sean dados a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra
RELACIONADO

Jhonny Rivera pidió que sus votos sean dados a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra

Las imágenes corresponden a una presentación en el programa El show de las estrellas, grabada en Ambalema, Tolima, donde el artista interpretó una de sus primeras canciones frente al público.

¿Qué muestra el video de Yeison Jiménez en sus inicios?

En el registro se observa a un joven Yeison Jiménez cantando el tema “Ya no mi amor”, en un escenario donde aún no era una figura reconocida a nivel nacional. Durante su participación, recibió la tradicional “patadita de la buena suerte” por parte de Jorge Barón, un momento característico del programa.

El video evidencia sus primeras presentaciones en tarima, donde ya mostraba seguridad escénica y conexión con el público. Los asistentes coreaban la canción, lo que dejó ver el impacto que generaba incluso antes de consolidarse como artista.

Nueva eucaristía en homenaje a Yeison Jiménez: fecha, lugar y más información de la ceremonia
RELACIONADO

Nueva eucaristía en homenaje a Yeison Jiménez: fecha, lugar y más información de la ceremonia

Este tipo de registros han cobrado relevancia tras su muerte, al convertirse en material clave para reconstruir su trayectoria desde sus inicios.

Video de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista destacaron su evolución y recordaron su historia en la música popular colombiana. El contenido ha sido ampliamente compartido, especialmente por quienes siguieron su carrera desde sus primeras etapas.

Muchos usuarios señalaron que el video refleja el proceso que vivió antes de alcanzar reconocimiento, mientras que otros resaltaron su constancia y el vínculo que logró construir con su audiencia.

Revelaron video inédito de Yeison Jiménez grabando “Destino Final”
RELACIONADO

Revelaron video inédito de Yeison Jiménez grabando “Destino Final”

Desde su fallecimiento, familiares han compartido distintos recuerdos del cantante, lo que ha mantenido activa la conversación digital en torno a su legado artístico.

El video de Yeison Jiménez en sus inicios se suma a otros contenidos que han resurgido en redes y que continúan posicionando su nombre en tendencias, especialmente entre seguidores de la música popular en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Jugadores protagonizaron apasionados besos en La Casa de los Famosos Colombia

Astrología

Mhoni Vidente hizo inesperada predicción sobre el futuro de un reconocido cantante: ¿cuál?

Astrología

Mhoni Vidente volvió a romper el silencio y reveló inquietante predicción: esto dijo

Otras Noticias

Asofondos

Asofondos anuncia acciones legales contra decreto que ordena traslado de $25 billones a Colpensiones

Según el gremio, las normas establecen que estos recursos deben permanecer invertidos y administrados por las AFP.

CIDH

CIDH advierte aumento de la violencia política en Colombia en año electoral

El informe anual del organismo internacional señala el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el incremento del desplazamiento como factores que amenazan unas elecciones libres y seguras.

Independiente Medellín

Luto en el fútbol: falleció exjugador del DIM y Selección Colombia

Información Institucional

Educación sexual para jóvenes en Colombia: cifras y prevención

Artistas

Reconocida exreina de belleza fue asesinada a tiros: se reveló quiénes son los principales sospechosos