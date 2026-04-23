Así cantaba Yeison Jiménez en sus inicios: video viral en las redes

Un video de Yeison Jiménez en sus inicios volvió a circular en redes sociales y se hizo viral, meses después de su fallecimiento. El clip fue compartido por su hermana, Lina Jiménez, y muestra al cantante cuando apenas comenzaba su carrera en la música popular.

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Las imágenes corresponden a una presentación en el programa El show de las estrellas, grabada en Ambalema, Tolima, donde el artista interpretó una de sus primeras canciones frente al público.

¿Qué muestra el video de Yeison Jiménez en sus inicios?

En el registro se observa a un joven Yeison Jiménez cantando el tema “Ya no mi amor”, en un escenario donde aún no era una figura reconocida a nivel nacional. Durante su participación, recibió la tradicional “patadita de la buena suerte” por parte de Jorge Barón, un momento característico del programa.

El video evidencia sus primeras presentaciones en tarima, donde ya mostraba seguridad escénica y conexión con el público. Los asistentes coreaban la canción, lo que dejó ver el impacto que generaba incluso antes de consolidarse como artista.

Este tipo de registros han cobrado relevancia tras su muerte, al convertirse en material clave para reconstruir su trayectoria desde sus inicios.

Video de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista destacaron su evolución y recordaron su historia en la música popular colombiana. El contenido ha sido ampliamente compartido, especialmente por quienes siguieron su carrera desde sus primeras etapas.

Muchos usuarios señalaron que el video refleja el proceso que vivió antes de alcanzar reconocimiento, mientras que otros resaltaron su constancia y el vínculo que logró construir con su audiencia.

Desde su fallecimiento, familiares han compartido distintos recuerdos del cantante, lo que ha mantenido activa la conversación digital en torno a su legado artístico.

El video de Yeison Jiménez en sus inicios se suma a otros contenidos que han resurgido en redes y que continúan posicionando su nombre en tendencias, especialmente entre seguidores de la música popular en Colombia.