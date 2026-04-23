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Actualizan la ISO 14001: la norma clave para reducir emisiones en el mundo

La ISO 14001 fue actualizada para alinearse con retos como el cambio climático y la biodiversidad. Conozca cómo esta norma impulsa la reducción de emisiones y la gestión ambiental empresarial.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
04:02 p. m.
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La Organización Internacional de Normalización anunció la actualización de la norma ambiental más utilizada en el mundo, la ISO 14001, un cambio que busca fortalecer la lucha contra el cambio climático y promover prácticas más sostenibles en las empresas.

Este estándar, adoptado por más de 670.000 organizaciones a nivel global, se consolida como una herramienta clave para reducir el impacto ambiental de la actividad productiva.

La actualización, presentada desde Ginebra, también tiene impacto en Colombia, donde fue adoptada como norma técnica a través del Icontec. Su nuevo enfoque responde a retos actuales como la biodiversidad y la reducción de gases de efecto invernadero.

ISO 14001: una norma clave para reducir emisiones

La ISO 14001 ha sido ampliamente reconocida por su contribución a la mejora del desempeño ambiental de las empresas. Según un estudio del Consejo de Normas de Canadá, que analizó datos de 83 países, existe una relación directa entre la adopción de esta norma y la reducción de emisiones contaminantes.

De hecho, la investigación señala que “aumentar en un 1% las certificaciones de ISO 14001 tiene una incidencia en la disminución del 0,14% en las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de PIB”. Este dato refuerza su importancia como herramienta técnica para enfrentar la crisis climática.

Una actualización alineada con los retos globales

El nuevo marco de la norma no solo facilita su implementación, sino que también se integra con otras regulaciones y estándares internacionales. “La 14001 es la norma por excelencia para orientar técnicamente la gestión ambiental de la actividad productiva”, explicó Daniel Trillos, director de Normalización de Icontec.

Además, esta actualización busca que empresas de todos los tamaños, desde pequeñas hasta grandes multinacionales, puedan adoptar prácticas más responsables con el entorno. El objetivo es claro: traducir el compromiso ambiental en acciones concretas y medibles.

Con este cambio, la ISO 14001 reafirma su papel como una guía esencial para las organizaciones que buscan ser más sostenibles, mejorar su competitividad y responder a las exigencias ambientales del mundo actual.

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