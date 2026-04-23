Alexa Torres estalla contra ‘Campanita’ por perder sus dulces y desata críticas en redes

Un nuevo drama se vivió dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 por cuenta de Alexa Torres ya que la mujer protagonizó un contundente enfrentamiento con sus compañeros ‘Campanita’ y Mariana Zapata al percatarse de que estos habían tomado algunas de sus pertenencias personales para hacer uso de ellas.

Pese a que el asunto se discutió en medio del más reciente juicio en el recinto, el conflicto escaló a nuevos niveles ya que la famosa decidió confrontar a sus compañeros tras lo ocurrido.

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¿Qué pasó entre Alexa Torres y ‘Campanita’?

Los 102 días de competencia ya han causado serios estragos en algunos participantes, quienes incluso han manifestado sentirse agobiados por el encierro que han logrado soportar durante la temporada. Ante esto, varios famosos han expresado que los conflictos y las diferencias se han intensificado con el paso de los días ya que los más mínimos detalles han generado problemas entre todos.

No cabe duda de que la convivencia se ha convertido en uno de los principales puntos de quiebre en el juego. Ante la desconexión con el mundo exterior, los objetos se han convertido en piezas de alto valor para cada jugador. Así lo hizo saber Alexa Torres, quien alegó que ‘Campanita’ y Mariana habían hurtado varios de los dulces que su hermana le había enviado.

Ante su gran disgusto, Torres decidió confrontar a ambos famosos al ofrecerles la totalidad de los caramelos y expresarles su inconformidad al percatarse de que estos fueron manipulados sin su consentimiento.

Por supuesto, el hecho generó gran indignación entre los dos acusados por lo que el deportista decidió tomar la bolsa, dirigirse a la habitación tormenta y comerse los dulces frente a la mujer.

Al observar la escena, Alexa rompió en llanto y decidió gritar, de manera contundente, a su compañero, quien alegó que ella misma le había obsequiado los caramelos por los que se desató la discusión.

Reacciones a los gritos de Alexa

El hecho generó un sin fin de comentarios entre todos los fanáticos del programa, quienes tacharon la conducta de la mujer como “desmesurada” y “sobreactuada”. Otros dieron a conocer su angustia por el estado de salud mental de la famosa, quien, en las horas más recientes, manifestó haberse “arruinado la vida”.