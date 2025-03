El desgarrador mensaje de Dani Duke tras ver a La Liendra afectado en La Casa de los Famosos: video

Dani Duke, generadora de contenido expresó su tristeza al ver a su pareja, el creador de contenido La Liendra, afectado anímicamente luego de conocer los resultados de votación en La Casa de los Famosos Colombia.

Con un porcentaje bajo de apoyo del público, el influenciador se mostró desconcertado y reflexivo sobre su desempeño en el reality.

El resultado de la jornada de eliminación tomó por sorpresa a La Liendra, quien no esperaba recibir tan poca aceptación por parte del público.

Su nominación se dio luego de que la 'Toxi Costeña', tras obtener el beneficio de la llamada telefónica, lo enviara a la placa de nominados.

En la misma gala, los concursantes Sebastián Arias y la 'Abuela' fueron eliminados al recibir el menor apoyo de los televidentes.

Mientras tanto, Melissa Gate y Karina García lograron asegurarse dentro de la competencia gracias a la mayor cantidad de votos obtenidos.

El creador de contenido, que ingresó al reality en una etapa más avanzada tras la salida de otros participantes, no pudo ocultar su preocupación.

"Siento que algo no estoy haciendo bien", habría comentado en el programa al reflexionar sobre su desempeño.

Dani Duke, visiblemente afectada, compartió con sus seguidores lo difícil que ha sido para ella ver a su pareja en este estado.

"Es duro para uno estar afuera y verlo triste, me parte el alma y el corazón, expresó, señalando que le gustaría poder apoyarlo de cerca en este momento de incertidumbre dentro del juego.

Ojalá él entendiera que yo lo amo tal cual es, con sus defectos y virtudes, no lo cambiaría por nada del mundo. Ese es el juego, esa es la vida. Es duro para uno afuera verlo triste, me parte el alma y el corazón, yo quisiera abrazarlo, pero no puedo, mencionó.