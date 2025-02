La reacción de Emiro y Yaya a la salida de Jery Sandoval de La Casa de los Famosos

Durante la primera semana de competencia, la tensión se ha apoderado de los participantes en La Casa de los Famosos. No obstante, este sábado, los ánimos pasaron los límites y tres integrantes tuvieron un fuerte cruce de palabras.

Todo se dio entre Jery Sandoval, Emiro Navarro y Yaya. Tras una dinámica, los tres participantes se vieron envueltos en una discusión que terminó con Yaya y Jery insultándose y yéndose casi a los golpes.

Ante este episodio, el departamento de psicología de la Casa de los Famosos decidió que Sandoval no continuara en el reality, convirtiéndose así en la segunda eliminada en una semana de competencia.

Reacción de Emiro y Yaya tras salida de Jery

Tras conocerse la noticia, los famosos no dudaron en reaccionar. Algunos lamentaron la salida de la actriz, como Yina Calderón, mientras que otros aprovecharon el momento para pedir disculpas.

Este fue el caso de Emiro y Yaya. El influenciador fue el primero en hablar y presentó sus excusas por lo sucedido. Aseguró que no sentía alegría por la repentina salida de Sandoval y recordó que nunca la trató mal.

Por otro lado, Yaya, quien se puso de parte de su amigo en la discusión con Jery, se unió a las disculpas.

"Yo hasta ahora entendí que la vieja sí tiene un tema fuerte, pero también ya me venía molestado Teo, tal vez sí, no debí pasar y sobrellevar a eso, pero también sentí que quería pasar sobre mí y eso no me gusta", dijo.

Domingo de eliminación en La Casa de los Famosos

Tras el fuerte episodio, este domingo, los famosos afrontarán una nueva salida.

Entre Camilo Trujillo, Sofía Avendaño, Mauricio Figueroa y José Rodríguez, saldrá el nuevo eliminado de la casa.

Así puede votar por su favorito en La Casa de los Famosos: