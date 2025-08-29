CANAL RCN
Tendencias

¿Melissa Gate tiene un nuevo amor? Video sorprendió a muchos y generó rumores

Melissa Gate interactuó con otra celebridad en su cuenta de TikTok y los seguidores no se demoraron en reaccionar. ¿Qué pasó?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
06:48 a. m.
Durante La Casa de los Famosos Colombia 2025, a Melissa Gate se le presentó la posibilidad de ir una semana a La Casa de los Famosos All-Stars y tuvo una muy buena relación con todos los participantes porque los impresionó con su actitud.

Uno de sus compañeros más cercanos fue Luca Onestini, el influencer y modelo italiano. Por lo tanto, el vínculo ha permanecido a pesar de que el reality se terminó.

Un perro atacó el rostro de Melissa Gate: el momento quedó registrado en video
Un perro atacó el rostro de Melissa Gate: el momento quedó registrado en video

En las últimas horas, Melissa Gate y Luca Onestini interactuaron en una transmisión en vivo de TikTok y una gran cantidad de internautas comenzaron a rumorar que, desde su punto de vista, la creadora de contenido y el influencer podrían terminar vinculándose sentimentalmente.

¿Cuáles fueron sus argumentos para rumorar acerca de un presunto amorío? Estos son los detalles.

¿Melissa Gate y Luca Onestini tendrían una relación? Esto se sabe

Durante el encuentro en TikTok, Melissa Gate y Luca Onestini hicieron una 'batalla' y la creadora de contenido ganó. En consecuencia, la promesa fue que pronto se encontrarán en Italia para disfrutar juntos de lugares turísticos como la Torre de Pisa.

Tras esa revelación, los seguidores comenzaron a manifestar que, debido a esa cercanía y a ese nuevo plan que surgió, podría terminar existiendo algo más que una amistad entre ellos dos.

Además, en la transmisión de TikTok, Luca Onestini afirmó que se moriría si no tuviera un estilo de vida ocupado y Melissa Gate, con el tono jocoso que la caracteriza, indicó que se quedaría 'viuda'.

Fue así como gran parte de los internautas interpretaron ese comentario como un sutil coqueteo, pero la verdad es que por ahora las versiones de un presunto amorío entre Melissa Gate y Luca Onestini son simples rumores y no hay confirmación oficial.

Melissa Gate, en el pasado, le hizo un comentario a Luca Onestini en Instagram y causó revuelo

Antes de la última transmisión en TikTok, Luca Onestini subió una foto a Instagram posando en su moto y Melissa Gate lo escribió lo siguiente:

Muy lindo y todo, pero tiene novia.

De esa manera, tras su comentario, Aleska Génesis, que en ese momento era la pareja de Luca Onestini, no dudó en responderle.

Tras el ataque de un perro hacia su rostro, es viral un video de Melissa Gate llorando: ¿fue por esa razón?
Tras el ataque de un perro hacia su rostro, es viral un video de Melissa Gate llorando: ¿fue por esa razón?

"Atrevida, reina, pero lamento decirte que llegaste muy tarde", fueron sus palabras.

 

