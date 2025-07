Así reaccionó Melissa Gate al amorío entre Marlon Solórzano y Yana Karpova

Marlon Solórzano y Yana Karpova se dieron la oportunidad de hacer diferentes planes juntos cuando se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, hasta ahora, según lo que ambos han manifestado, la conexión ha sido genuina.

De hecho, en los últimos días se filtró un video en el que estaban dándose un beso en la playa y en las redes sociales comenzó a especularse que ya eran novios. Sin embargo, de acuerdo con lo que ellos explicaron, la relación no se ha formalizado, pero sí hay planes de seguir juntos.

En medio de esa coyuntura, los seguidores de Yana Karpova le han preguntado en Instagram que cómo reaccionó Melissa Gate cuando se enteró de que ella estaba saliendo con Marlon Solórzano y la influencer y cantante respondió. ¿Qué dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la reacción de Melissa Gate tras enterarse del romance entre Yana Karpova y Marlon Solórzano

Yana Karpova abrió una caja de preguntas en Instagram y uno de los internautas le preguntó que si Melissa Gate ya sabía de su amorío con Marlon y que cuáles habían sido sus primeras impresiones.

Por lo tanto, la también modelo rusa grabó un video indicando que efectivamente Melissa Gate ya sabía lo que estaba pasando con Marlon Solórzano, pero que no había realizado ningún comentario ni a favor ni en contra.

"Yo ya hablé con ella por teléfono, le comenté del tema, pero no me dijo nada. La verdad yo creo que ella no va a opinar porque no le importa", detalló Yana Karpova.

Marlon Solórzano se fue de frente contra Cris Valencia tras su romance con Yana Karpova

Luego de que se filtró el beso entre Marlon Solórzano y Yana Karpova, Cris Valencia subió una historia en la que escribió "no pudo con la más dura y le tocó mis sobras".

En consecuencia, luego de una pregunta de un seguidor, Marlon Solórzano decidió responderle y le pidió que guarde silencio.

"Si ella la hubiera embarrado tendría derecho a hablar, pero el que lo hizo fue él. Así que debería de quedarse calladito mejor", escribió Marlon Solórzano en una historia de Instagram.