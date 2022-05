La reacción de pánico de Amber Heard al encontrarse de frente con Johnny Depp

La polémica que se vive entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard tiene un nuevo capítulo que es tendencia en redes sociales. Ahora por cuenta de una reacción curiosa de la actriz al momento de tener cerca a quien le dio vida al famoso persona 'Jack Sparrow'.

Esta semana inició el juicio por la demanda que Depp interpuso contra Heard por difamación. La mujer presentó su declaración ante el estrado de Fairfax, Arizona, manteniendo la acusación por violación por parte del popular actor.

La actriz sostuvo que su exesposo la agredía sexualmente con una botella y además de golpearla reiteradamente. También aseguró que el estado de ánimo de Depp dependía de la sustancia psicoactiva que consumía. "Mi vida cambiaba dependiendo de lo que él estaba tomando", afirmó.

A pesar de las acusaciones de Amber Heard, lo que más se hizo viral luego del juicio fue un video que muestra la reacción de la mujer en el momento en el que, casualmente, Johnny Depp se le acercó debido a que ambos se toparon de frente cuando se dirigían en direcciones contrarias.

Luego de terminar la declaración de la mujer, el juicio entró en descanso, por lo que se bajó del estrado e iba en dirección a una de las bancas. En cambio, el actor se dirigía a la puerta de salida al lado del estrado, por lo que ambos coincidieron.

En ese momento, Amber Heard levantó el rostro y se percató de la cercanía de su exesposo, por lo que quedó estática y puso una cara de pánico, ocasionando que dos policías le solicitaran a Johnny Depp que no avanzara por ese lado y dejara pasar primero a la mujer.

El actor de 'Piratas del Caribe' hizo caso sin ningún problema y alzó sus hombros con un gesto claro de no entender el por qué de la reacción de su ex esposa, pero no tuvo otra opción que acatar la orden y retirarse del lugar.

Vea la reacción de pánico de Amber Heard al ver a Johnny Depp