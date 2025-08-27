CANAL RCN
Tendencias

Así habría reaccionado la pareja de Aida Victoria Merlano tras los rumores de que Westcol sería el papá del bebé

Los rumores fueron difundidos por Yina Calderón, a través de un polémico video. ¿Qué ha pasado?

Foto: @aidavictoriam en Instagram.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
03:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, grabó un video polémico en el que manifestó que se había enterado de que Mr. Stiven, el reconocido streamer colombiano, tenía un chisme 'bomba' relacionado con Aida Victoria Merlano.

Según ella, se trataría de que Westcol sería el papá del hijo de la influencer. Sin embargo, la DJ, en medio de su afirmación, dejó claro que no tenía claro si esa versión era cierta o no.

Sus palabras fueron las siguientes:

Ese es el chisme 'bomba' que tenía Mr., que Westcol, al parecer, es el papá del hijo de Aida. Pero yo no estoy diciendo que sea verdad, pilas, presuntamente. Nos escribieron a todas las páginas de chismes, pero yo no estoy diciendo que sea verdad.

Tras esas declaraciones, Aida Victoria Merlano no se quedó callada y, mediante una historia de Instagram, desmintió a Yina Calderón con el siguiente mensaje:

Entonces mi ex me embarazó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a 4.000 personas. Águila no caza mosca, mamacita.

Además, según algunos internautas, presuntamente, Juan David Tejada, la pareja de Aida y el papá de Emi, su hijo, también habría reaccionado. ¿De qué manera?

Así habría reaccionado Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, tras el rumor de Yina Calderón que involucra a Westcol

En medio de la ola de rumores, Juan David Tejada no le ha prestado atención a la polémica, sino que se ha dedicado a seguir compartiendo tiempo de calidad con su hijo Emi y coleccionando recuerdos imborrables.

Por lo tanto, en sus historias de Instagram, ha compartido enternecedoras fotos consintiendo a su bebé y durmiendo junto a él. Una de ellas fue esta, en la que, además, le expresó cuánto lo ama:

Es así como Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada han dado a entender que los rumores no han desestabilizado su relación y que están centrados en disfrutar segundo a segundo a su hijo.

¿Cuál fue el primer mensaje de Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, tras el nacimiento de su hijo?

Luego de que Emi nació, Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, publicó un video mostrando que estaba en la clínica y que ya se había tatuado la huella de su hijo en uno de sus brazos.

Además, el mensaje con el que acompañó la grabación fue "gracias, Dios y virgencita, por todas sus bendiciones".

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Reconocido creador de contenido colombiano fue hospitalizado de urgencia

La casa de los famosos

Tras el ataque de un perro hacia su rostro, es viral un video de Melissa Gate llorando: ¿fue por esa razón?

Conciertos

¡Inesperado! Kapo y Victor Manuelle entre los artistas que estarán en el Festival Zaquesazipa

Otras Noticias

Contraloría General de la República

Contraloría advierte que el Gobierno se está excediendo en el gasto público

Según el ente de control, el déficit presupuestal del 2024 ascendió a 55,4 billones de pesos, el más alto en décadas.

Francia

Hallan cinco cadáveres en el Sena en dos semanas: tenían signos de estrangulamiento y estaban semidesnudos

El hallazgo más reciente ocurrió en Charenton-Le-Pont, cerca de donde aparecieron otros cuatro cuerpos flotando.

Selección de Venezuela

Venezuela no se guardó nada: convocatoria para enfrentar a Colombia y soñar con el Mundial

Finanzas personales

Bre-B: lanzamiento del sistema de pagos inmediatos en Colombia podría aplazarse

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?