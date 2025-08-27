Así habría reaccionado la pareja de Aida Victoria Merlano tras los rumores de que Westcol sería el papá del bebé

En los últimos días, Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, grabó un video polémico en el que manifestó que se había enterado de que Mr. Stiven, el reconocido streamer colombiano, tenía un chisme 'bomba' relacionado con Aida Victoria Merlano.

Según ella, se trataría de que Westcol sería el papá del hijo de la influencer. Sin embargo, la DJ, en medio de su afirmación, dejó claro que no tenía claro si esa versión era cierta o no.

Sus palabras fueron las siguientes:

Ese es el chisme 'bomba' que tenía Mr., que Westcol, al parecer, es el papá del hijo de Aida. Pero yo no estoy diciendo que sea verdad, pilas, presuntamente. Nos escribieron a todas las páginas de chismes, pero yo no estoy diciendo que sea verdad.

Tras esas declaraciones, Aida Victoria Merlano no se quedó callada y, mediante una historia de Instagram, desmintió a Yina Calderón con el siguiente mensaje:

Entonces mi ex me embarazó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a 4.000 personas. Águila no caza mosca, mamacita.

Además, según algunos internautas, presuntamente, Juan David Tejada, la pareja de Aida y el papá de Emi, su hijo, también habría reaccionado. ¿De qué manera?

Así habría reaccionado Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, tras el rumor de Yina Calderón que involucra a Westcol

En medio de la ola de rumores, Juan David Tejada no le ha prestado atención a la polémica, sino que se ha dedicado a seguir compartiendo tiempo de calidad con su hijo Emi y coleccionando recuerdos imborrables.

Por lo tanto, en sus historias de Instagram, ha compartido enternecedoras fotos consintiendo a su bebé y durmiendo junto a él. Una de ellas fue esta, en la que, además, le expresó cuánto lo ama:

Es así como Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada han dado a entender que los rumores no han desestabilizado su relación y que están centrados en disfrutar segundo a segundo a su hijo.

¿Cuál fue el primer mensaje de Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, tras el nacimiento de su hijo?

Luego de que Emi nació, Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, publicó un video mostrando que estaba en la clínica y que ya se había tatuado la huella de su hijo en uno de sus brazos.

Además, el mensaje con el que acompañó la grabación fue "gracias, Dios y virgencita, por todas sus bendiciones".