Entre lágrimas: así fue la reacción de los participantes ante la eliminación de Higuita

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 cerraron un nuevo ciclo en la cocina más importante del país por lo que las exigencias de los jueces crecen cada día más. No obstante, la competencia tuvo que avanzar con la ausencia de un participante, pues el más reciente reto de eliminación generó gran incertidumbre y nostalgia entre los cocineros.

El más reciente reto terminó en la eliminación de René Higuita, pues el exfutbolista tuvo algunos errores de sal y consistencia en el arroz con pollo que presentó. Aunque sus demás compañeras también presentaron varias fallas, en sus respectivas preparaciones, los jueces determinaron que el hombre era quien debía abandonar la competencia.

No obstante, las reacciones no se hicieron esperar ya que los tres chefs dieron la noticia de manera rápida e inmediata. Por esto, algunas celebridades rompieron en llanto tras afirmar que Higuita era el participante más noble y tranquilo de la competencia.

El instante se llenó de emotividad ya que tanto los chefs como Claudia Bahamón le expresaron palabras de agradecimiento y admiración al famoso. Aunque los jueces resaltaron que no había salido por un mal plato, la locutora Valentina Taguado rompió en llanto al resaltar que no quería ver salir al hombre.

Esta también fue la reacción de Yepes, quien en medio de un sentido llanto hizo énfasis en que, con la partida de su compañero, se habría quedado solo en la competencia.

Pese a las lágrimas, el antioqueño le agradeció a las demás celebridades por enseñarle el amor, pasión y compromiso por el arte de la gastronomía.

No me queda más que agradecerles y darle gracias a Dios por tanto amor. Que sigan aquí cultivando… todo ha sido una muestra de amor y cariño y tengo que darle las gracias a mi mamá por la forma con la que me educó para yo ganarme todo el cariño de la gente, finalizó Higuita.