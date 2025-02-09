"Me voy a volver influencer": Miss Amazonas rompe el silencio en medio de las críticas

Luego del estreno del reality de Miss Universe Colombia 2025 en el Canal RCN, donde las representantes de 29 departamentos buscarán quedarse con la corona para representar al país en Miss Universo en Tailandia, hay una de las candidatas que ha dado de qué hablar.

Se trata de Rebeca Castillo, quien está en nombre del departamento del Amazonas y que se convirtió en tendencia en redes sociales desde su primera aparición en pantalla. Todo esto debido a su forma de ser y que rompe con los esquemas tradicionales en este tipo de concursos.

Asimismo, la modelo ha sido víctima de irrespetuosas comparaciones y todo tipo de comentarios, por lo que tuvo que pronunciarse al respecto y manifestó que en lugar de verse afectada, aprovechará este impacto mediático que está teniendo.

Rebeca Castillo admite errores y enfrenta críticas

En un video difundido en sus redes sociales, Rebeca Castillo reconoció que no se encontraba completamente preparada para este formato televisivo y que ha debido enfrentar las consecuencias de esa decisión. Con franqueza, aseguró que ha cometido errores y que muchas de sus actuaciones le generan incomodidad al verlas nuevamente.

En sus declaraciones, Miss Amazonas expresó que no pretende ser “miss perfección” y que su participación le ha dejado lecciones importantes. Aceptar críticas, según explicó, es algo que aprendió gracias a una persona significativa en su vida, por lo que asume con madurez los comentarios que circulan en torno a ella.

Asimismo, anticipó que en los próximos capítulos del reality se verán momentos en los que tampoco quedará bien parada, pero subrayó que no puede cambiar lo que ya sucedió.

El futuro de Miss Amazonas: de la pasarela a las redes sociales

Además de hablar de su paso por Miss Universe Colombia - el reality, Rebeca Castillo compartió su deseo de enfocarse en el mundo digital. La joven reveló que quiere dedicarse a ser influencer, convencida de que las redes sociales pueden convertirse en una plataforma ideal para mostrar su personalidad.