Su gemela estuvo en La Casa de los Famosos y ella estará en el reality de Miss Universe Colombia

La representante de Nariño se posiciona como una de las favoritas y sorprende por su parentesco con la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

La Casa de los Famosos Realiy Miss Universe
FOTO: Canal RCN

agosto 29 de 2025
01:45 p. m.
El certamen Miss Universe Colombia 2025 llega con un nuevo formato de reality transmitido por el Canal RCN, donde las concursantes se enfrentan a retos semanales para conquistar al jurado y al público. El estreno será este sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m.

Entre las participantes más comentadas se encuentra Cavylla Valencia, representante de Nariño, quien ha causado sensación no solo por su trayectoria en reinados, sino también por ser la hermana gemela una de las exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia.

¿Quién es la hermana gemela de Cavylla Valencia?

Se trata de la modelo y empresaria Tania Valencia, quien es recordada por su participación en la primera temporada de 'la casa más famosa de Colombia' y quien recientemente causó furor en redes al revelar que está esperando un hijo y que contraerá matrimonio.

Por allá en 2015, las gemelas Valencia anunciaron que estarían emprendiendo en un proyecto musical, luego de haber deslumbrado en diferentes eventos de modelaje en el occidente del país. Años después, ahora brillan juntas en producciones del Canal RCN.

¿Quién es Cavylla Valencia?

Con 35 años y 1,78 metros de estatura, Cavylla no es una novata en el mundo de los certámenes de belleza. En años anteriores, representó a Candelaria, donde logró el segundo lugar en la categoría de Mejor Figura. Su experiencia, disciplina y preparación integral la posicionan como una de las grandes favoritas para quedarse con la corona nacional.

El camino de Cavylla Valencia en Miss Universe Colombia 2025 apenas comienza, pero ya está claro que su disciplina, historia personal y carisma la convierten en una de las favoritas del público y del jurado, con la posibilidad de llevar a Nariño y a Colombia a lo más alto en la pasarela internacional.

