Recomendaciones para comprar juguetes seguros y adecuados en Navidad

Elegir juguetes certificados y confiables puede evitar accidentes y proteger la salud de los más pequeños.

Así se puede elegir los juguetes seguros para los niños
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
07:55 p. m.
En esta Navidad, cuando millones de familias en Colombia buscan el regalo ideal para sus hijos, vale recordar que el mejor obsequio es la seguridad.

Para garantizar esto, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 686 de 2018, que establece los requisitos de seguridad que deben cumplir todos los juguetes y productos destinados a menores de 14 años antes de ser comercializados en Colombia.

Esta norma exige que los juguetes superen pruebas físicas, mecánicas, químicas e incluso de inflamabilidad para prevenir riesgos como:

  • Intoxicaciones por materiales peligrosos (plomo, arsénico, mercurio, entre otros).
  • Falta de resistencia o estabilidad que pueda causar lesiones.
    Riesgos de asfixia, atragantamiento o ingestión de piezas pequeñas.
  • Propensión a incendiarse.
  • Incumplimientos en los procesos de inspección antes de ingresar al mercado colombiano.
Recomendaciones para elegir juguetes seguros

NYCE, uno de los organismos líderes en certificación de juguetes con más de 10 años de experiencia en Colombia, recuerda que la seguridad es fundamental, especialmente en un mercado que continúa creciendo.

Según LEGISCOMEX, esta industria proyecta un aumento anual del 6,10% hasta 2034, y aunque las ventas internacionales han mostrado variaciones de hasta 44,7% según la DIAN en el primer semestre de 2024, ese crecimiento debe ir acompañado de un compromiso real de fabricantes, importadores y autoridades.

Para elegir un juguete seguro, tenga en cuenta:

  1. Verificar la identificación del fabricante, importador o distribuidor autorizado, así como el lote de producción.
  2. Leer las advertencias e instrucciones en español, asegurándose de que el producto sea adecuado para la edad del niño.
  3. Comprar únicamente en tiendas reconocidas y evitar productos de procedencia dudosa.
  4. Supervisar siempre a los menores durante el juego, incluso cuando el juguete cuente con certificación.
