Estos son los creadores de contenido más destacados de Colombia en 2025, según Forbes

Estos talentos han logrado cifras impresionantes y han construido marcas sólidas en el mundo digital.

diciembre 11 de 2025
07:22 p. m.
La revista Forbes destacó a varios creadores de contenido colombianos que hoy se consolidan como referentes en toda Latinoamérica.

Estos son los personajes con más estilo del 2025: destacan Melania Trump y el papa León XIV
Estos son los creadores de contenido colombianos más destacados

El pasado 10 de noviembre, Forbes Colombia lanzó la segunda edición de su ranking Top Creators, una lista que reconoce a los creadores más influyentes del país y de la región. Según la publicación, estos talentos han logrado cifras impresionantes y han construido marcas sólidas gracias a la calidad y consistencia de su contenido.

¿Quiénes integran la lista?

La industria del contenido digital cerró el 2025 con ingresos superiores a los 600.000 millones de pesos, impulsada por la profesionalización del sector y la diversificación de sus fuentes de monetización.

Entre los nombres destacados aparece Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, uno de los referentes gastronómicos más importantes de Colombia. Sus eventos, como el Burger Master, generaron ventas cercanas a los 80.000 millones de pesos, consolidándolo como un líder del sector.

Maluma lanza su podcast sobre salud mental: “Temas que no son fáciles de contar”
También figura Marcela García, quien logró un notable éxito con el lanzamiento de su emprendimiento The Hair Generation, una marca que se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional.

Otro de los grandes reconocidos es Alejandro Riaño, gracias al impacto de su personaje Juanpis González, con el que continúa llenando teatros dentro y fuera del país. Además, ha expandido su marca con una cerveza artesanal y se alista para inaugurar el primer restaurante de alta cocina en movimiento del país.

Finalmente, aparece Sofía Castro, quien lleva más de una década creando contenido digital. Actualmente, explora una nueva faceta como cantante, prepara el lanzamiento de su primer álbum para 2026 y continúa liderando campañas millonarias mientras hace crecer su comunidad en redes.

Estos creadores no solo destacan por su alcance e influencia, sino por su capacidad para convertir sus plataformas en proyectos sólidos, rentables y con impacto en toda Latinoamérica.

