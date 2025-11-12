Reconocido actor de telenovelas rompe en llanto al hablar de su parálisis facial

La parálisis facial es una afección que causa debilidad repentina en los músculos de un lado de la cara, generando que este se vea caído. Aunque dicha debilidad es a corto plazo, la sonrisa se va hacia un lado y se presentan complicaciones para cerrar el ojo afectado.

Pese a que se desconocen las causas exactas de esta, los especialistas alertaron que se puede presentar a cualquier edad. Mayo Clinic afirma que esta parálisis puede generarse por la hinchazón e irritación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara.

Actor revela las causas de su parálisis facial

En los días más recientes, las redes sociales se han visto impactadas por un fragmento de una entrevista que ofreció el reconocido actor y modelo venezolano Juan Alfonso Baptista, más recordado por su participación en novelas como ‘Enfermeras’ y otras producciones exitosas en Colombia, en donde rompió el silencio y habló sobre su condición de salud.

Por medio de la entrevista con el también actor Juan Pablo Raba, quien posee el podcast ‘Los hombres sí lloran’, Baptista reveló detalles inéditos de la parálisis facial que sufrió con tan solo 19 años. Según su relato, dicha condición se dio a raíz de un contundente cambio de temperatura al encontrarse bastante sudado e ingresar a un estudio con aire acondicionado.

Aunque en ese instante no se percató de los síntomas, un día después observó que la parte derecha de su rostro se encontraba caída y sin fuerza muscular. Dicha condición lo llevó a tener que someterse a terapias para poder hablar nuevamente y aprender a comer ya que la afección lo llevó a perder estas capacidades.

A pesar de las dificultades, el actor decidió viajar a México para seguir fortaleciendo su talento y darse a conocer, de manera internacional. No obstante, los prejuicios de la sociedad comenzaron a impactar en su vida ya que, según sus palabras, algunas personas lo señalaron al ver algunos gestos de su rostro asociados a dicha parálisis que sufrió en la adolescencia.

Yo salía a la calle y la gente decía: ‘no se le entiende, por qué se le apagó el ojo, ya está drogado’. Nadie lo entiende… no te imaginas todo lo que me pasó y cómo me costó llegar aquí, añadió.

Juan Alfonso Baptista habla sobre la falta de empatía de la sociedad

Así mismo, el actor recalcó la importancia de que la sociedad tenga mayor empatía, pues al ser una figura mediática se encuentra expuesto a un sin fin de comentarios negativos por parte de las personas que no lo conocen.