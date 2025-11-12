CANAL RCN
Tendencias

Reconocido actor de telenovelas rompe en llanto al hablar de su parálisis facial

El famoso actor y modelo venezolano se sinceró y reveló las causas detrás de la parálisis facial que sufrió.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
06:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La parálisis facial es una afección que causa debilidad repentina en los músculos de un lado de la cara, generando que este se vea caído. Aunque dicha debilidad es a corto plazo, la sonrisa se va hacia un lado y se presentan complicaciones para cerrar el ojo afectado.

Pese a que se desconocen las causas exactas de esta, los especialistas alertaron que se puede presentar a cualquier edad. Mayo Clinic afirma que esta parálisis puede generarse por la hinchazón e irritación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara.

VIDEO I Bad Bunny se cae en pleno concierto en México: ¿cómo reaccionó?
RELACIONADO

VIDEO I Bad Bunny se cae en pleno concierto en México: ¿cómo reaccionó?

Actor revela las causas de su parálisis facial

En los días más recientes, las redes sociales se han visto impactadas por un fragmento de una entrevista que ofreció el reconocido actor y modelo venezolano Juan Alfonso Baptista, más recordado por su participación en novelas como ‘Enfermeras’ y otras producciones exitosas en Colombia, en donde rompió el silencio y habló sobre su condición de salud.

Por medio de la entrevista con el también actor Juan Pablo Raba, quien posee el podcast ‘Los hombres sí lloran’, Baptista reveló detalles inéditos de la parálisis facial que sufrió con tan solo 19 años. Según su relato, dicha condición se dio a raíz de un contundente cambio de temperatura al encontrarse bastante sudado e ingresar a un estudio con aire acondicionado.

Aunque en ese instante no se percató de los síntomas, un día después observó que la parte derecha de su rostro se encontraba caída y sin fuerza muscular. Dicha condición lo llevó a tener que someterse a terapias para poder hablar nuevamente y aprender a comer ya que la afección lo llevó a perder estas capacidades.

A pesar de las dificultades, el actor decidió viajar a México para seguir fortaleciendo su talento y darse a conocer, de manera internacional. No obstante, los prejuicios de la sociedad comenzaron a impactar en su vida ya que, según sus palabras, algunas personas lo señalaron al ver algunos gestos de su rostro asociados a dicha parálisis que sufrió en la adolescencia.

Yo salía a la calle y la gente decía: ‘no se le entiende, por qué se le apagó el ojo, ya está drogado’. Nadie lo entiende… no te imaginas todo lo que me pasó y cómo me costó llegar aquí, añadió.

Lokillo aseguró que ha recibido amenazas tras polémica en evento de freestyle
RELACIONADO

Lokillo aseguró que ha recibido amenazas tras polémica en evento de freestyle

Juan Alfonso Baptista habla sobre la falta de empatía de la sociedad

Así mismo, el actor recalcó la importancia de que la sociedad tenga mayor empatía, pues al ser una figura mediática se encuentra expuesto a un sin fin de comentarios negativos por parte de las personas que no lo conocen.

Más amor y más empatía entre todos. Ya está bueno tirarnos tierra los unos a los otros. Ya sabemos de lo malo que somos capaces de hacer. Tratemos de ser armónicos, añadió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Video viral: La Liendra casi termina a golpes en un partido de fútbol amateur

Viral

VIDEO I Bad Bunny se cae en pleno concierto en México: ¿cómo reaccionó?

Redes sociales

Actriz fue brutalmente atacada por un pitbull y terminó en el hospital

Otras Noticias

Emprendimiento

Well-aging: la tendencia que reemplaza al antiage en Colombia en 2026

El 2026 marcará un punto de quiebre en la medicina estética: el well-aging se perfila como la tendencia que desplazará definitivamente al concepto antiage.

Salario mínimo

Fedesarrollo advierte sobre riesgos de un alza elevada del salario mínimo

El director de Fedesarrollo explicó que un aumento excesivo del salario mínimo puede tener efectos adversos sobre la economía.

Artistas

Falleció artista del trap caleño: Pirlo anunció la lamentable noticia

Estados Unidos

¿Por qué Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero de Venezuela?

Independiente Santa Fe

Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia