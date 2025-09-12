CANAL RCN
Esta es la nueva tendencia para que mujeres y hombres luzcan una figura estilizada en Navidad

Se trata de una alternativa que permite lucir una figura definida con comodidad y versatilidad. ¿De qué se trata?

Foto: Freepik

diciembre 09 de 2025
05:43 p. m.
Verse bien en Navidad, sin pasar incomodidades, ya no es un deseo, sino una tendencia que se consolida en Colombia. La moda moldeadora, popularmente conocida como shapewear.

Esta es una de las alternativas más buscadas para quienes quieren lucir una figura estilizada en las fiestas de diciembre, pero sin renunciar a la comodidad, la frescura y la versatilidad que exige la vida cotidiana.

De acuerdo con cifras recientes de Entallarte, más de 200.000 prendas moldeadoras han llegado al armario de colombianos que buscan un soporte sutil, práctico y estético.

¿Es mejor la faja tradicional o la tendencia del shapewear?

Si antes las fajas dominaban el mercado con su compresión rígida y su diseño ajustado, hoy el panorama es distinto. El shapewear, especialmente el body moldeador, tomó protagonismo como una prenda más ligera, respirable y fácil de integrar al vestuario del día a día.

No se percibe como una pieza “incómoda” sino como una base que suaviza la silueta y potencia la figura sin restringir los movimientos.

El secreto está en la tecnología de telas y diseño. Como explica Leidy Grisales, CEO de Entallarte, estos bodies combinan “tejidos elásticos de última generación con zonas de soporte diseñadas para trabajar en puntos estratégicos del cuerpo”, lo que permite reducir visualmente el abdomen, definir cintura y brindar soporte lumbar sin que la prenda se sienta pesada o rígida.

Esta es la nueva tendencia para que mujeres y hombres luzcan una figura estilizada en Navidad
¿Con qué tipo de ropa se puede utilizar el shapewear sin quedar en evidencia?

Esta alternativa es una mezcla de ingeniería textil y estética ha convertido al body moldeador en una especie de “comodín” del clóset. Con una sola prenda se logra armonizar todo el look: funciona bajo un vestido de gala, un pantalón casual e incluso un atuendo de oficina para los días de novenas, cenas empresariales o reuniones familiares.

La demanda femenina se explica, en gran parte, por esa capacidad de resolver varios outfits con la misma base. Grisales destaca que los diseños más pedidos: body tipo cachetero, tipo tanga, de tiras o de manga corta, responden a esa necesidad de encontrar una pieza “cómoda, adaptable y discreta” que acompañe cualquier prenda exterior.

Aunque tradicionalmente el shapewear era un mercado dirigido a mujeres, en los últimos dos años el panorama cambió. Las camisetas y camisillas de compresión masculina han experimentado un crecimiento notable, superando incluso el ritmo del segmento femenino.

Los hombres están entendiendo que cuidarse, verse bien y sentirse cómodos no es un tema estético exclusivo de las mujeres.

Las prendas masculinas aportan compresión abdominal, corrigen postura y ofrecen un soporte ideal para quienes pasan largas horas sentados o combinan oficina y actividad física ligera.

