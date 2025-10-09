Reconocida cantante del género urbano construyó su propia iglesia: “Fue una promesa”

Los internautas han manifestado su asombro ante la novedad que reveló una reconocida cantante del género urbano, pues la mujer habría mandado a construir una iglesia como parte de una promesa que hizo al basarse en sus creencias religiosas.

Cantante construye su propia iglesia

Se trata de Yailin, pues dio a conocer la novedad, por medio de sus redes sociales oficiales, en donde manifestó su gratitud a Dios al mandar a construir una iglesia como parte del cumplimiento de una promesa que estaría relacionada con el éxito que ha obtenido con su carrera musical.

En el sentido mensaje, compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la mujer detalla su decisión al manifestar que quiere demostrar su fe, amor y entrega por medio del novedoso templo. Aunque no se conocen mayores detalles sobre la ubicación de la misma, Yailin compartió una fotografía en la que se observa una parte de las instalaciones oficiales de la congregación.

“Mi iglesia propia. Le prometí a Dios que si me bendecía, yo levantaría una iglesia en su nombre… y hoy estoy cumpliendo esa promesa. Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega, los sueños con Dios siempre se cumplen”, manifestó.

No obstante, el asunto generó un gran debate en redes sociales ya que cientos de usuarios manifestaron que dicha acción de la dominicana podría hacer parte de una estrategia con la que buscaría adquirir más ingresos.

Yailin protagoniza pelea callejera en República Dominicana

La cantante sorprendió a sus más fieles fanáticos al protagonizar, en las semanas más recientes, una pelea callejera que se volvió viral en redes sociales, pues la cantante habría tenido un enfrentamiento con la creadora de contenido ‘Barbilla Roja’.

El encuentro generó que la artista estallara en contra de la mujer mientras, según sus propias declaraciones, la agredió en el rostro por realizar una serie de declaraciones en las que se veía comprometida la hija que posee con el cantante Anuel.