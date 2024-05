Reconocida empresa abre concurso para desarrolladores de IA: 50.000 dólares el premio

Una gran noticia se dio a conocer en las últimas semanas para todos los desarrolladores y estudiantes, pues David Clark Cause, el socio fundador de IBM y creador del Call for Code, lanzó el Desafío Global Call for Code 2024 para empoderar a los desarrolladores para que utilicen la tecnología de IA generativa con el fin de crear soluciones que permitan mejorar el acceso equitativo a los recursos y las oportunidades para las personas históricamente desatendidas y vulnerables.

¿De qué trata el Desafío Global Call for Code 2024?

El Desafío Global Call for Code 2024 es un concurso que abrieron varias empresas para que desarrolladores y estudiantes den a conocer aplicaciones enfocadas en inteligencia artificial, esto con el objetivo de mejorar el acceso equitativo a los recursos y las oportunidades para las personas históricamente desatendidas y vulnerables.

El desafío de 2024 contará con una sola ronda, que ya se encuentra abierta desde el 8 de marzo, y las presentaciones deben enviarse antes del 17 de octubre. El ganador del Gran Premio recibirá 50.000 dólares y el apoyo a la implementación de soluciones del ecosistema de Call for Code. El 1.er finalista ganará $25,000 USD y el 2.º finalista recibirá $10,000 USD. El equipo con la mejor puntuación, compuesto en su totalidad por estudiantes universitarios, también ganará una beca de $ 30,000 USD que se otorgará a su escuela o se compartirá entre hasta 5 escuelas representadas por los miembros del equipo.

Las universidades están ayudando a promover Call for Code en el aula y están trabajando para apoyar y coorganizar eventos de Call for Code durante todo el año en apoyo del Global Challenge, incluido el Instituto de Tecnología B.N.M., Dallas College, la Universidad Atlántica de Florida, el Instituto de Tecnología de Georgia, la Academia de Educación Técnica JSS, la Universidad Northwestern, la Universidad Pace, la Universidad de Florida Central, Universidad del Norte de

Acerca de Call for Code Global Challenge

Los desarrolladores han revolucionado la forma en que las personas viven e interactúan con prácticamente todo y con todos. Donde la mayoría de la gente ve desafíos, los desarrolladores ven posibilidades. Es por eso que David Clark, el CEO de David Clark Cause, creó Call for Code en 2018 y lo lanzó junto con el socio fundador IBM y el socio benéfico de las Naciones Unidas Human Rights. En 2022, Call for Code fue seleccionada como la plataforma de innovación preferida para la Alianza Global del Clima Right Here, Right Now, la iniciativa público-privada más grande del mundo que promueve la justicia climática.