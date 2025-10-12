CANAL RCN
Deportes

¡Confirmado! Messi jugará en Medellín con Inter Miami vs. Atlético Nacional: fechas y boletería

¡Confirmado! Lionel Messi visitará Colombia para el amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional: ¿Cuándo y cómo comprar boletas?

Messi Inter Miami vs. Atlético Nacional fechas boletería Atanasio Girardot
Foto: AFP y Atlético Nacional

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
04:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Medellín será escenario de uno de los partidos amistosos más esperados del 2026. Este miércoles 10 de diciembre se confirmó oficialmente que Inter Miami visitará a Atlético Nacional en un duelo internacional que se disputará el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot, un anuncio que ha generado entusiasmo inmediato entre los aficionados, pues el encuentro contará con la presencia de Lionel Messi.

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026
RELACIONADO

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La visita del equipo estadounidense, que suele atraer la atención global por sus figuras, convertirá a Medellín en epicentro del fútbol latinoamericano.

Además del astro argentino, se espera la llegada de jugadores como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y otras figuras vinculadas al proyecto deportivo de David Beckham, lo que ha elevado las expectativas alrededor del evento.

¿Cómo será la boletería para Inter Miami vs Atlético Nacional?

Los organizadores informaron que la boletería se venderá exclusivamente a través del portal tribunaverde.com, plataforma autorizada para la distribución de entradas.

La preventa iniciará el viernes 12 de diciembre, con un calendario escalonado exclusivo para clientes Bancolombia:

9:00 a.m.: Tarjeta Visa Infinite y LifeMiles Bancolombia
2:00 p.m.: Tarjeta Visa Bancolombia

Golazo de Richard Ríos al Napoli: así definió el colombiano en Champions League
RELACIONADO

Golazo de Richard Ríos al Napoli: así definió el colombiano en Champions League

Los precios oficiales también fueron revelados: las tribunas Norte y Sur estarán disponibles desde $400.000, mientras que Oriental y Occidental oscilarán entre $800.000 y $2.000.000.

Para los seguidores más apasionados, el evento incluirá opciones de Meet & Greet con figuras del Inter Miami.

¿Qué actividades habrá alrededor del juego entre Inter Miami y Atlético Nacional?

El partido no llegará solo. La organización anunció una agenda paralela orientada a ofrecer una experiencia completa para las familias.

Habrá un Festival Deportivo previo con actividades para niños, una escuela de formación, espacios interactivos y un Sport Fest de dos días.

Asimismo, se desarrollará un foro de marketing deportivo, pensado para profesionales e interesados en la industria del deporte.

Así será el sorteo de la Liga BetPlay 2026: Dimayor y Win Sports hacen anuncio oficial
RELACIONADO

Así será el sorteo de la Liga BetPlay 2026: Dimayor y Win Sports hacen anuncio oficial

El encuentro está programado para iniciar a las 6:00 p.m., en lo que promete ser una jornada histórica para los hinchas del fútbol colombiano.

Medellín recibirá a Messi y a varias estrellas internacionales en un evento que ya se perfila como uno de los más atractivos del comienzo del próximo año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Richard Ríos

Golazo de Richard Ríos al Napoli: así definió el colombiano en Champions League

Liga BetPlay

Así será el sorteo de la Liga BetPlay 2026: Dimayor y Win Sports hacen anuncio oficial

Junior de Barranquilla

"Todo el país está contra Junior": Jermein Peña

Otras Noticias

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así cerró la divisa este 10 de diciembre de 2025

El dólar cerró hoy 10 de diciembre de 2025 en $3.854,41, con leve caída frente a la TRM. Conozca máximos, mínimos y el comportamiento de la divisa en la jornada.

Congreso de la República

Representante Katherine Miranda denunció presunto caso de falso positivo en Antioquia

Según la congresista, el hecho involucraría a un informante que habría sido presentado de manera irregular como integrante del Clan del Golfo.

Redes sociales

La millonaria cifra que Westcol cobra por una historia en Instagram: "Es mucho dinero"

Venezuela

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 18 de diciembre de 2025

EPS

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda