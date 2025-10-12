¡Confirmado! Messi jugará en Medellín con Inter Miami vs. Atlético Nacional: fechas y boletería

Medellín será escenario de uno de los partidos amistosos más esperados del 2026. Este miércoles 10 de diciembre se confirmó oficialmente que Inter Miami visitará a Atlético Nacional en un duelo internacional que se disputará el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot, un anuncio que ha generado entusiasmo inmediato entre los aficionados, pues el encuentro contará con la presencia de Lionel Messi.

La visita del equipo estadounidense, que suele atraer la atención global por sus figuras, convertirá a Medellín en epicentro del fútbol latinoamericano.

Además del astro argentino, se espera la llegada de jugadores como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y otras figuras vinculadas al proyecto deportivo de David Beckham, lo que ha elevado las expectativas alrededor del evento.

¿Cómo será la boletería para Inter Miami vs Atlético Nacional?

Los organizadores informaron que la boletería se venderá exclusivamente a través del portal tribunaverde.com, plataforma autorizada para la distribución de entradas.

La preventa iniciará el viernes 12 de diciembre, con un calendario escalonado exclusivo para clientes Bancolombia:

9:00 a.m.: Tarjeta Visa Infinite y LifeMiles Bancolombia

2:00 p.m.: Tarjeta Visa Bancolombia

Los precios oficiales también fueron revelados: las tribunas Norte y Sur estarán disponibles desde $400.000, mientras que Oriental y Occidental oscilarán entre $800.000 y $2.000.000.

Para los seguidores más apasionados, el evento incluirá opciones de Meet & Greet con figuras del Inter Miami.

¿Qué actividades habrá alrededor del juego entre Inter Miami y Atlético Nacional?

El partido no llegará solo. La organización anunció una agenda paralela orientada a ofrecer una experiencia completa para las familias.

Habrá un Festival Deportivo previo con actividades para niños, una escuela de formación, espacios interactivos y un Sport Fest de dos días.

Asimismo, se desarrollará un foro de marketing deportivo, pensado para profesionales e interesados en la industria del deporte.

El encuentro está programado para iniciar a las 6:00 p.m., en lo que promete ser una jornada histórica para los hinchas del fútbol colombiano.

Medellín recibirá a Messi y a varias estrellas internacionales en un evento que ya se perfila como uno de los más atractivos del comienzo del próximo año.