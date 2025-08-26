CANAL RCN
Sebastián Yatra y Belinda son captados juntos en la residencia de Bad Bunny

Los artistas fueron vistos juntos mientras disfrutaban del concierto con el puertorriqueño.

Foto: AFP
Foto: AFP

agosto 26 de 2025
06:56 a. m.
Bad Bunny ha hecho historia con su más reciente residencia en Puerto Rico, pues es el primer artista que crea un formato innovador con el que ha hecho que miles de fanáticos y turistas lleguen a la icónica isla para disfrutar de su espectáculo.

Aunque el show cuenta con un impecable performance en el que se exaltan diferentes escenografías, coreografías, luces, vestidos, entre otros elementos gráficos, también se ha resaltado la presencia de diferentes artistas que no solo han ido a participar del show, sino que también van a disfrutar como fanáticos más.

Sebastián Yatra y Belina en concierto de Bad Bunny

La residencia de Bad Bunny se encuentra en la mira del espectáculo global ya que sus presentaciones han convocado a una importante cantidad de artistas, actores, entre otras figuras públicas de alto renombre.

En una nueva oportunidad, el artista Sebastián Yatra y Belinda fueron captados juntos mientras disfrutaban del gran espectáculo en la exclusiva zona denominada como “La casita”, la locación vip del concierto en la que se encuentran las figuras públicas.

La presencia de ambos artistas llamó la atención de los cámaras ya que los cantantes dejaron verse bastante cercanos mientras cantaban las canciones del intérprete de ‘Pitorro de coco’. Así mismo, ambos cantantes no dudaron en mostrar su lado más fanático al tomarse videos y capturar fotografías con el puertorriqueño mientras lo tenían a su lado.

Con la presencia de diferentes estrellas, de talla mundial, Benito Antonio Martínez Ocasio deja una vez más en claro que su show no es como cualquier otro que se ha presentado en las últimas décadas.

Nicky Jam en la residencia de Bad Bunny

Una de las presentaciones más esperadas fue la que el cantante Nicky Jam ofreció para una de los más recientes conciertos de Bad Bunny. La presencia del ‘Cangri’ sorprendió a los asistentes del espectáculo, pues dicha colaboración evocó los orígenes del reggaetón en manos de los primeros puertorriqueños que posicionaron el género, a nivel mundial.

Por su parte, el intérprete de ‘El amante’ también tuvo la oportunidad de compartir su agradecimiento con su colega. Por medio de sus redes sociales oficiales se observó al 'Conejo malo’ rendirle un sentido homenaje a Nicky mientras lo ovacionaba con aplausos.

