Bad Bunny asistió a la lucha libre con máscara y causó revuelo en México | VIDEO

Su aparición generó reacciones entre los asistentes del evento y los internautas.

Bad Bunny
Foto AFP / Redes sociales

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
05:07 p. m.
El cantante Bad Bunny generó gran controversia y sorpresa entre sus fanáticos tras aparecer con una máscara en un evento de lucha libre en México.

Así apareció Bad Bunny en la lucha libre

El artista puertorriqueño se encuentra en preparación para sus conciertos en México, lo que ha generado una enorme expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, desde su llegada al país, llamó la atención al asistir a una función de lucha libre en la Arena México, uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte.

En redes sociales se viralizaron varios videos que documentaron la presencia del cantante. En las imágenes se observa a un grupo de hombres, algunos con máscaras de luchador, ingresando al recinto y ubicándose en primera fila. Todos fueron acompañados por personal logístico, un detalle que rápidamente levantó sospechas entre los asistentes.

El grupo vestía ropa casual y algunos portaban atuendos similares. Entre ellos, destacó un hombre con sudadera negra y jeans azules, a quien muchos usuarios en redes identificaron de inmediato como Bad Bunny.

Poco después, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó su presencia con una publicación que rápidamente se hizo viral:

“¡Debí tirar más fotos! El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico. Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo”.

 

Reacciones en redes sociales

Las redes explotaron con comentarios, teorías y emoción por parte de los fanáticos, quienes celebraron la inesperada aparición del artista y destacaron su cercanía con la cultura mexicana y su afición por la lucha libre.

