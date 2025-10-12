CANAL RCN
Tendencias

Lincoln Palomeque denunció abuso en los precios de los vuelos para el Mundial 2026

Lincoln Palomeque alzó la voz por el elevado costo de los vuelos a Miami en fechas del Mundial para ver Colombia vs. Portugal.

Abuso precios vuelos Mundial 2026 Lincoln Palomeque denunció
Foto: IG Lincoln Palomeque

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
03:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La discusión sobre los precios de los tiquetes aéreos rumbo a Estados Unidos tomó fuerza en las últimas horas, luego de que numerosos viajeros denunciaran incrementos fuera de lo habitual para las fechas del Mundial 2026.

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026
RELACIONADO

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Uno de los primeros en reaccionar fue el actor colombiano Lincoln Palomeque, quien cuestionó abiertamente a las aerolíneas por aprovechar la alta demanda generada por los partidos de la Selección Colombia, en especial el esperado duelo ante Portugal en Miami.

El artista compartió en sus redes una comparación que rápidamente se viralizó: vuelos que en días normales pueden costar menos de un millón de pesos se disparan hasta cifras que superan los cinco millones cuando coinciden con los compromisos de la Selección Colombia.

Para Palomeque, este salto no solo es exagerado, sino una muestra de abuso comercial que perjudica a los aficionados que sueñan con acompañar a la Tricolor.

Lincoln Paloqueme se pronunció sobre el abuso de precios de las aerolíneas para ver el Mundial

Un usuario publicó una tabla comparativa con los valores de vuelos hacia las ciudades sede del torneo. La diferencia superaba cualquier expectativa.

"Mi sueño es ser campeón del Mundo y tenemos equipo": James Rodríguez
RELACIONADO

"Mi sueño es ser campeón del Mundo y tenemos equipo": James Rodríguez

Esa información llegó a manos del actor, quien expresó su desconcierto por el aumento: “Está bien que suban, pero lo que están haciendo ya es demasiado”, escribió, generando cientos de respuestas en cuestión de minutos.

Su comentario encontró eco entre otros colombianos que revisaban tarifas para viajar, especialmente hacia Miami, donde el 27 de junio se disputará el partido entre Colombia y Portugal, uno de los más anticipados de toda la fase de grupos. La indignación colectiva provocó que más usuarios compartieran capturas de precios y exigieran vigilancia por parte de las autoridades de aviación.

¿Qué otros costos se están disparando para el Mundial 2026?

El aumento no solo afecta a quienes buscan tiquetes. La boletería para el encuentro en Miami también presenta valores récord: las entradas más económicas en la página de la FIFA rondan los 350 dólares y en reventa los 1.800 dólares, cifra que llega a los 7 millones de pesos colombianos, convirtiéndolo en uno de los partidos más costosos del torneo.

Sacudón para el Mundial 2026: FIFA publicó modificación en su reglamento en caso de haber empate
RELACIONADO

Sacudón para el Mundial 2026: FIFA publicó modificación en su reglamento en caso de haber empate

La expectativa por ver figuras como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Luis Díaz impulsó una demanda sin precedentes, lo que generó una ola de especulación tanto en plataformas oficiales como en el mercado secundario.

Mientras tanto, la molestia por los altos costos sigue creciendo entre los aficionados y personalidades públicas como Palomeque, quienes piden medidas que eviten abusos en un evento tan esperado por el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

La verdadera razón detrás de la rivalidad entre Manuela Gómez y Yina Calderón

Shakira

Reaparece el Lamborghini que Shakira le regaló a un fan: “Lloré en tu carro”

Temblor en Colombia

“Casi nos da un ataque al corazón”: J Balvin reacciona al más reciente temblor en Bogotá

Otras Noticias

Richard Ríos

Golazo de Richard Ríos al Napoli: así definió el colombiano en Champions League

Richard Ríos marcó el 1-0 del Benfica ante el Napoli en la Champions League con una gran definición al minuto 20. Vea cómo fue el gol y qué significa para su momento deportivo.

Venezuela

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 18 de diciembre de 2025

La aerolínea ofreció alternativas para los viajeros con boletos programados hacia Caracas dentro de las fechas de suspensión.

Bucaramanga

VIDEO | Camión que transportaba cerveza perdió el control y provocó un grave accidente

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 10 de diciembre de 2025

EPS

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda