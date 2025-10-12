Lincoln Palomeque denunció abuso en los precios de los vuelos para el Mundial 2026

La discusión sobre los precios de los tiquetes aéreos rumbo a Estados Unidos tomó fuerza en las últimas horas, luego de que numerosos viajeros denunciaran incrementos fuera de lo habitual para las fechas del Mundial 2026.

Uno de los primeros en reaccionar fue el actor colombiano Lincoln Palomeque, quien cuestionó abiertamente a las aerolíneas por aprovechar la alta demanda generada por los partidos de la Selección Colombia, en especial el esperado duelo ante Portugal en Miami.

El artista compartió en sus redes una comparación que rápidamente se viralizó: vuelos que en días normales pueden costar menos de un millón de pesos se disparan hasta cifras que superan los cinco millones cuando coinciden con los compromisos de la Selección Colombia.

Para Palomeque, este salto no solo es exagerado, sino una muestra de abuso comercial que perjudica a los aficionados que sueñan con acompañar a la Tricolor.

Lincoln Paloqueme se pronunció sobre el abuso de precios de las aerolíneas para ver el Mundial

Un usuario publicó una tabla comparativa con los valores de vuelos hacia las ciudades sede del torneo. La diferencia superaba cualquier expectativa.

Esa información llegó a manos del actor, quien expresó su desconcierto por el aumento: “Está bien que suban, pero lo que están haciendo ya es demasiado”, escribió, generando cientos de respuestas en cuestión de minutos.

Su comentario encontró eco entre otros colombianos que revisaban tarifas para viajar, especialmente hacia Miami, donde el 27 de junio se disputará el partido entre Colombia y Portugal, uno de los más anticipados de toda la fase de grupos. La indignación colectiva provocó que más usuarios compartieran capturas de precios y exigieran vigilancia por parte de las autoridades de aviación.

¿Qué otros costos se están disparando para el Mundial 2026?

El aumento no solo afecta a quienes buscan tiquetes. La boletería para el encuentro en Miami también presenta valores récord: las entradas más económicas en la página de la FIFA rondan los 350 dólares y en reventa los 1.800 dólares, cifra que llega a los 7 millones de pesos colombianos, convirtiéndolo en uno de los partidos más costosos del torneo.

La expectativa por ver figuras como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Luis Díaz impulsó una demanda sin precedentes, lo que generó una ola de especulación tanto en plataformas oficiales como en el mercado secundario.

Mientras tanto, la molestia por los altos costos sigue creciendo entre los aficionados y personalidades públicas como Palomeque, quienes piden medidas que eviten abusos en un evento tan esperado por el país.