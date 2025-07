Reconocido cantante del género urbano se hizo procedimiento para perder peso

El mundo del espectáculo ha llevado a cientos de celebridades a realizarse diferentes procedimientos estéticos para conservar su figura y tener el peso deseado. De esta manera, hay una gran variedad de procedimientos que permiten alcanzar dichos objetivos alimenticios.

Cantante se hace cirugía para bajar de peso

En una reciente ocasión, Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido por su nombre artístico como Zion, tuvo la oportunidad de dar una entrevista, para el podcast del creador de contenido Marko, en la que reveló algunos detalles íntimos de su vida y su carrera artística.

Sin embargo, uno de los tópicos más destacados correspondió al de su reciente estado de salud. Por esto, reveló que tuvo que someterse a una manga gástrica para dejar de lado la drástica variación que estaba teniendo en su peso corporal.

La manga gástrica es un procedimiento quirúrgico para la pérdida de peso que implica reducir el tamaño del estómago. Cuando este procedimiento se hace por laparoscopia, se extirpa un 80% del estómago, el cual adquiere la forma de una bolsa larga tubular, del tamaño y la forma de una banana, según explica Mayo Clinic.

Al realizarse este procedimiento se restringe la cantidad de alimentos que las personas consumen, a su vez que causa cambios hormonales que ayudan a perder peso.

“Estaba cansado del sube y baja del peso porque el año pasado le había metido once meses al gimnasio y con solo un mes y medio de no ir de nuevo subí a 95 k. Ha sido muy fuerte porque a mi me encanta demasiado la comida, no puedo comer más de cuatro bocados y duró bastante tiempo”, añadió el hombre.

Aunque el artista aseguró que apenas llevaba seis meses de haberse realizado el procedimiento, las recomendaciones médicas le aseguraron que dichos síntomas iban a mejorar con el paso del tiempo.

Zion genera críticas por movimientos en su concierto

Por otro lado, el artista protagonizó recientemente una polémica al viralizarse en redes algunas imágenes en las que, en una reciente presentación, se le observa realizando gestos particulares mientras canta.

De esta manera, algunos internautas manifestaron que el cantante estaría, presuntamente, bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Por esto, el artista se pronunció, por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, al manifestar que, desde ahora, no iba a realizar “bailes, pasos prohibidos y miradas exóticas”.