Maluma logra colaboración histórica junto a Beyoncé para la reedición de su álbum musical

La industria musical ha recibido con sorprendente impacto al B'DAY 20th Anniversary Edition que corresponde a una reedición del segundo álbum de estudio de Beyoncé que coincide con sus primeros 20 años desde su lanzamiento oficial en 2006.

Dicha versión incluye la restauración de algunos de los videos musicales del mismo y colaboraciones de alto impacto que incluyen a artistas latinos. Sin embargo, una de estas ha llamado especialmente la atención ya que su primer junte con Maluma ya es tema de conversación en redes sociales.

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Maluma y Beyoncé lanzan colaboración

B'DAY (20th Anniversary Edition) es una sentida recopilación de Beyoncé en donde incluye algunos de sus mejores éxitos mundiales. Para esta reedición, Maluma tiene una participación en su canción "Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)" que reúne por primera vez a ambos artistas.

La melodía cuenta con un fragmento de la canción ‘La negra tiene tumbao’, de Celia Cruz. Allí, Beyoncé sorprende al realizar su interpretación en español lo que la ha acercado nuevamente al público hispano. Según Billboard, la producción quedó a cargo de la propia artista, Edgar Barrera y CASTA, con coproducción de Ali "Ali Ali" Álvarez.

El anuncio tomó por sorpresa a millones de fanáticos del paisa, quienes exaltaron la importancia de esta nueva colaboración para la carrera artística del antioqueño. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Maluma compartió una selfie suya en donde se le observa mostrando la canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues cientos de miles de personas celebraron que el intérprete de ‘Felices los 4’ haya logrado tener una canción junto a la que se considerada como uno de los mayores íconos del pop de la cultura contemporánea.

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Beyoncé interpreta canción de Selena Quintanilla

La incorporación del movimiento latino dentro de este disco siguió su camino con "Irreemplazable (Como La Flor)", junto a Selena Quintanilla. Con esta nueva versión, interpretada en español, Beyoncé recalcó la influencia musical que Selena tuvo durante su infancia en Houston.

Dentro del repertorio también se incluyeron otras colaboraciones con artistas latinos como ‘Beautiful Liar’, junto a Shakira y ‘Amor Gitano’, con Alejandro Fernández.