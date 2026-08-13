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Mega operación para trasladar a más de 240 presos desde las cárceles de Manizales y Pereira

Después del terremoto del 10 de agosto, las cárceles de ambas cuidades quedaron afectadas.

Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

agosto 13 de 2026
09:18 a. m.
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Noticias RCN conoció que este jueves 13 de agosto se llevó a cabo una mega operación con el traslado de más de 240 presos desde las cárceles de Manizales y Pereira.

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Esto, por causa de los graves daños ocasionados por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto. Para las autoridades, la permanencia de los privados de la libertad podría representar un riesgo.

¿Por qué los trasladaron?

Con respecto a los destinos, se supo que fueron llevados a los centros carcelarios ubicados en Itagüí, Antioquia; y La Tramacúa en Valledupar.

De acuerdo con el último reporte de Asocapitales, en Pereira se han registrado 88 fallecidos, 279 heridos, 45 desaparecidos, 75 edificios colapsados, 14 vías y puentes afectados. Para el caso de Manizales, los números hacen referencia a seis fallecidos, 182 heridos, 4.000 damnificados, 1.449 viviendas colapsadas y 1.970 averiadas.

Cabe recordar que hace pocos días se llevó a cabo el traslado de 117 personas de alta peligrosidad de la cárcel de Itagüí. La causa radicó en fallas críticas en las instalaciones, especialmente los pabellones uno y dos.

Entre los trasladados están algunos de los principales cabecillas de las bandas criminales de Medellín, tales como ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’ y el exparamilitar Hernán Giraldo.

Reciente traslado de más de 100 reclusos

Los internos fueron llevados a cárceles en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. Esta fue una de las primeras medidas en materia carcelaria del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Hace algunos meses, la cárcel de Itagüí estuvo en medio de la polémica, luego de que se desarrollara una parranda vallenata costeada por los propios reclusos y que incluso contó con la participación de Nelson Velásquez, el reconocido artista.

Volviendo al tema de traslados, uno de los nombres más controversiales fue el de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, quien estaba en la Escuela de Carabineros y volvió a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

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