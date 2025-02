¿Cuántas mujeres se llaman Shakira en Colombia? La Registraduría Nacional lo reveló

Shakira es una de las cantantes más icónicas de Colombia y del mundo. Pues, durante sus más de 30 años de carrera se ha posicionado como una de las artistas latinas que más álbumes ha logrado vender.

Además, debido a su versatilidad a la hora de cantar y bailar, ha inspirado a muchos otros artistas que han surgido con el paso de los años. En consecuencia, tiene una multitud de fánaticos en los diferentes países y así ha quedado demostrado durante su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', en donde no solo ha tenido 'sold out' en Colombia, sino que también en Brasil y Perú.

La admiración que Shakira ha despertado en el público no solo se ha materializado en discos y en reproducciones en plataformas digitales, sino que también en que una gran cantidad de mujeres quieran llamarse como ella.

Por lo tanto, en el marco de los dos conciertos históricos en Barranquilla y en Bogotá, la Registraduría Nacional reveló cuántas personas llevan el nombre de Shakira desde 1995 (año en el que publicó su álbum 'Pies Descalzos') hasta la actualidad.

¿Cuántas mujeres se llaman Shakira en Colombia? La Registraduría Nacional sorprendió con el dato

"En 1995, lanzó su álbum 'Pies Descalzos' y una 'Antología' de personas empezaron a usar su nombre", aseguró la Registraduría Nacional en una imagen que posteó en su cuenta de Instagram.

"Desde ese año (1995) hasta la actualidad, 569 personas se han unido al club", añadió la entidad.

En ese sentido, la Registraduría Nacional le preguntó directamente a los internautas si han interactuado con alguna de esas 569 mujeres que llevan el nombre de la reconocida e importante artista barranquillera.

¿En dónde serán los próximos conciertos de Shakira en su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'?

Shakira se presentará el próximo 2 y 3 de marzo en Santiago de Chile, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Además, posteriormente, estará en el Campo Argentino de Polo, situado en Buenos Aires, los días 7 y 8 de marzo.

No obstante, hay que tener en cuenta que el concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, que está totalmente vendido, se encuentra aplazado y tendrá que confirmarse una fecha en los próximos días.