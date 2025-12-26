CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz repartió regalos a niños en La Guajira y mostró su lado más humano: vea al colombiano

Luis Díaz volvió a Barrancas y regaló sonrisas a los niños de su tierra natal: video del atacante colombiano.

Luis Díaz
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
03:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Aprovechando una pausa en su exigente calendario deportivo, Luis Díaz volvió a demostrar que su impacto va mucho más allá de los goles y las asistencias.

El futbolista colombiano, referente de la Selección Colombia y figura internacional, regresó a su tierra natal para protagonizar un gesto que conmovió a toda La Guajira y que rápidamente se volvió viral en redes sociales: compartir regalos, sonrisas y tiempo con los niños del municipio donde nació.

Luis Díaz fue incluido en prestigioso ranking a nivel mundial: superó a Messi y Cristiano Ronaldo
RELACIONADO

Luis Díaz fue incluido en prestigioso ranking a nivel mundial: superó a Messi y Cristiano Ronaldo

El atacante aprovechó las festividades de fin de año para reencontrarse con su familia y recorrer Barrancas, el lugar que lo vio crecer. Allí, lejos de los reflectores de los grandes estadios, Díaz fue recibido con cariño por la comunidad y especialmente por los más pequeños, quienes lo ven como un ejemplo de superación y esperanza.

El regreso de Luis Díaz cargado de solidaridad y gratitud

Durante su visita, el ‘guajiro’ participó activamente en actividades sociales organizadas desde su fundación, un proyecto que impulsa desde hace varios años con el objetivo de brindar oportunidades reales a niños y jóvenes en situación vulnerable. En medio de la jornada, el futbolista entregó obsequios, compartió momentos de juego y escuchó historias que reflejan las necesidades de la región.

Luis Díaz volvió a la acción y marcó nuevo golazo de ‘palomita’ con celebración especial
RELACIONADO

Luis Díaz volvió a la acción y marcó nuevo golazo de ‘palomita’ con celebración especial

Los beneficiarios de la fundación reciben apoyo integral en aspectos clave como alimentación, educación y formación deportiva, una apuesta que busca alejar a los menores de contextos de riesgo y acercarlos a un futuro con mayores posibilidades. La presencia de Díaz no solo alegró la jornada, sino que reforzó el mensaje de que los sueños sí pueden cumplirse con disciplina y esfuerzo.

El ejemplo de Luis Díaz fuera de los estadios

Las imágenes del encuentro no tardaron en circular por plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la humildad y el compromiso social del jugador. Para muchos, este tipo de acciones consolidan la figura de Luis Díaz no solo como uno de los futbolistas más importantes del país, sino como un referente humano que no olvida sus raíces.

Luis Díaz: “James lo es todo para nosotros. Es nuestro capitán”
RELACIONADO

Luis Díaz: “James lo es todo para nosotros. Es nuestro capitán”

En un contexto donde las figuras públicas suelen ser noticia por polémicas, el gesto del delantero colombiano resalta por su sencillez y profundidad. Volver al origen, tender la mano y compartir desde el corazón se convirtió en el verdadero triunfo de esta visita.

Así, Luis Díaz sigue marcando diferencia: dentro del campo con su talento y fuera de él con acciones que transforman realidades y siembran ilusión en nuevas generaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Richard Ríos

Ya le ponen precio a Richard Ríos en Benfica: el club multiplicaría la inversión

Francia

Llora el fútbol: murió un legendario exjugador y director técnico

Atlético Nacional

Atlético Nacional estaría muy cerca de concretar el reemplazo de Marino Hinestroza: él es y así juega

Otras Noticias

Santa Marta

Una perrita habría sido lanzada de un puente de 15 metros en Santa Marta

El animal fue encontrado por varios ciudadanos, incapaz de levantarse y con múltiples fracturas en sus patas.

Dólar

Dólar cerró en alza en Colombia en vísperas del Año Nuevo: así quedó su valor HOY

La divisa presentó un cambio importante en su valor con respecto a días anteriores.

Estados Unidos

Tormenta invernal provoca más de 1.000 cancelaciones de vuelos en EE.UU.

Viral

Jessica Cediel estalló en redes tras críticas de Tuti Vargas por publicar fotos del funeral

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores