Residente vuelve a encender la polémica con J Balvin: “Pendejo del género urbano”

Residente y J Balvin vuelven estar en el ojo de la polémica luego de su pelea mediática en octubre pasado y en esta oportunidad el cantante puertorriqueño ha asegurado que un “influencer urbano” o “pendejo urbano” quiere demandar su disquera después de que se enterara que en su más reciente tema musical le dedicara “un par de líneas”.

El exintegrante de Calle 13 se ha desatado nuevamente mediante su cuenta de Instagram en la que publicó un video en el que reveló, sin decir nombres, que iba a estrenar una nueva canción, pero todo debió detenerse ya que el personaje que se sintió aludido por parte de la letra ha hecho muchas llamadas para que el tema no salga al aire.

Pelea de Residente y J Balvin

De inmediato los seguidores del cantante empezaron a afirmar que sin duda todas estas calificaciones al personaje no eran para nadie más sino para el reguetonero colombiano J Balvin, con quien tuvo un fuerte cruce de publicaciones el año pasado a raíz de una queja pública por parte del antioqueño para los Latin Grammy.

Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema

Residente publicó este mensaje en su cuenta de Instagram, la cual recibió rápidamente miles de comentarios de personalidades de la música que le piden que salga al aire con su nueva canción, la cual ahora estarán esperando con más ansias después de saber todo lo que le ha producido a su colega colombiano.

“¡Todo esto por una tiradera que ni siquiera es completamente para él! Al final, no me importa si me demandan o si no me ponen en las playlist, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con la payola. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavo más de la industria ¡Yo no se la tuve que mamar a nadie para estar donde estoy!”, afirmó de manera contundente el artista que se mostró bastante molesto por presentar trabas para estrenar su canción.

El momento en el que se evidenció finalmente que sus afirmaciones eran directas para el antioqueño fue cuando concluyó el video e indicó que: “Sigue subiendo tus videitos para que te cojan lástima, cabrón, esos que has estado subiendo”, haciendo referencia a una serie de imágenes que ha publicado J Balvin en las últimas semanas con su nueva canción ‘Niño soñador’.

