El restaurante de Juan del Mar, ganador de Survivor: estos son los precios

El pasado 26 de mayo se conoció el ganador de Survivor, la isla de los famosos versión 2023 y el artista, deportista y empresario Juan del Mar fue el elegido por todos los participantes de esta competencia para recibir el premio de 500 millones de pesos.

Juan del Mar ha tenido una carrera profesional en diferentes ámbitos, pero sin lugar a dudas la que más lo apasiona y en la que más lleva años destacándose a nivel nacional ha sido como chef y la creación de varios restaurantes en Cartagena.

El actor ya había participado en la Isla de los famosos, pero no había contado con la suerte necesaria para llegar a la final como en este 2023.

El cartagenero decidió hace más de 25 años incursionar en el mundo de la gastronomía y hoy en día se destaca como chef en su ciudad natal.

Restaurante de Juan del Mar

El artista cuenta con una cadena de restaurantes ubicados en Cartagena, específicamente en la Plaza San Diego, donde las personas que decidan visitarlos podrán encontrar platos deliciosos como mariscos, pescados y diferentes comidas con toques italianos.

Por otro lado, en otro de sus establecimientos se destacan las pizzas gourmet con masa fina, carpaccios y cocteles. Allí el artista ofrece música en vivo y un buen ambiente en pleno Centro Histórico de Cartagena.

De acuerdo con la carta que presentan en el restaurante, las entradas tienen precios que oscilan entre $34.000 y $68.000. Los platos fuertes están entre 45.000 y 70.000 pesos, sin embargo, hay comidas que sí son más costosas como por ejemplo el arroz cremoso de langostino con un valor de $155.000, el arroz de mar de 140.000 pesos y el arroz caldoso de langosta que vale $160.000.

Por otro lado, el ganador de Survivor fue claro con el destino que le dará al dinero que ganó en la competencia más difícil de Colombia.

“Como ven y saben, no soy un papá joven, entonces quiero destinar parte de este dinero para asegurar la educación de mis dos hijas, que ellas crezcan con la seguridad de que pueden tener una universidad donde aprender lo necesario para defenderse en la vida”, dijo Juan del Mar.

“Este es un lugar donde me crié. Allí las personas son dejadas a un lado, y que bonito que lleguen a una edad viviendo de una manera digna”.

“La verdad no me lo esperaba porque ‘El Mago’ había hecho un juego muy bueno. Sin embargo, había que llegar al final de la manera más bonita, con amor, porque el amor blinda, es poderoso, y son cosas que no sabe la gente… es que el amor es la amabilidad, el respeto, una sonrisa, un abrazo… y lo que hice fue dar amor a través de la comida”.