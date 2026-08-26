Hospital en Girardot suma 80 servicios a su oferta y nuevas instalaciones para atender pacientes

Bajo administración del Hospital Universitario La Samaritana, el Hospital San Rafael de Girardot puso al servicio de los habitantes de Cundinamarca y Tolima sus nuevas instalaciones y amplió su oferta en al menos 80 servicios.

Así lo dio a conocer el gobernador Jorge Emilio Rey, tras dar apertura a la tercera fase de operaciones del centro médico, ubicado en el corazón del país. En diálogo con Noticias RCN indicó que:

“Se ampliaron a 45 las camas UCI para adultos, para pediatría, para neonatales y para maternas y a 133 las camas hospitalarias”. Además, el hospital cuenta con “salas TPR y, adicionalmente, 15 especialidades médicas en intervenciones quirúrgicas”.

Una atención oportuna y de primer nivel:

Los cambios en el Hospital San Rafael, operado por La Samaritana, son una apuesta del departamento para ofrecer a los habitantes de Girardot y sus municipios aledaños atención oportuna y de primer nivel.

Luisa Fernanda Polania, que debía esperar meses para acceder a una cita, destacó que “en el caso” de su hija, ya han recibido “terapia física, ocupacional y del lenguaje”, y en el caso de su madre, “atención para sus problemas en los ojos y la diabetes”.

El Hospital San Rafael podría convertirse pronto en un referente. En palabras del alcalde de Girardot, Salomón Said, “es maravilloso. Estamos al nivel de los hospitales de Bogotá. Es algo que, realmente, lo llena a uno de alegría”.

El San Rafael está a servicio de los afectados por el sismo:

Tras la entrada en operación del nuevo Hospital San Rafael, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, envió un mensaje al presidente, Abelardo de la Espriella. Según comentó a través de su cuenta en la red social X:

“Entendemos que la oferta de camas y de atención especializada se ha visto reducida producto de las graves afectaciones que han sufrido hospitales y centros de salud. Cundinamarca pone al servicio de esta emergencia su capacidad técnico-médica para atender a quienes más lo necesiten. Es momento de demostrar solidaridad y unirnos para acompañar a quienes lo han perdido todo”.