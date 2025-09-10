Revelan nuevo método de estafa por WhatsApp: ojo si le piden votos en concursos infantiles
Un simple mensaje pidiendo “votar por un niño en un concurso” puede costarle su cuenta de WhatsApp y exponer a todos sus contactos.
Noticias RCN
04:10 p. m.
Bitdefender Labs alertó sobre una campaña masiva de suplantación en WhatsApp que utiliza falsos concursos infantiles para robar cuentas y dinero. El fraude, conocido como “Vota por mi hijo”, se propaga velozmente por Europa central y oriental, con miles de víctimas en países como Polonia (41 %), Rumania (29 %) y Alemania (20 %).
Según el investigador Razvan Gabriel Gosa, los atacantes han desplegado 177 dominios fraudulentos y más de 550 URL únicas en los últimos meses.
Cómo funciona la estafa de “Vota por mi hijo”
La táctica explota la confianza y la empatía. Todo inicia cuando una persona recibe un mensaje de un contacto conocido con frases como:
Hola, ¿puedes votar por Adeline en este concurso? Es la hija de una amiga, el premio es una beca.
El enlace lleva a un sitio falso de votaciones, con fotos de niñas en poses de danza o gimnasia y botones de “Votar”. Para participar, el usuario debe ingresar su número de teléfono y el código de verificación de WhatsApp, entregando sin saberlo las llaves de su cuenta.
El resultado: cuentas robadas y fraude económico
Una vez dentro, los delincuentes replican el mismo mensaje a todos los contactos del usuario, ampliando el alcance del fraude. Luego solicitan dinero bajo pretextos urgentes, pidiendo importantes sumas de dinero.
Incluso los usuarios expertos caen:
El éxito del fraude se basa en tres factores psicológicos:
- Familiaridad: el mensaje proviene de un contacto real.
- Urgencia: se pide actuar de inmediato.
- Emoción: apela a ayudar a un niño o a un amigo.
- Incluso usuarios experimentados pueden caer cuando la confianza supera la cautela.
Cómo protegerse de este tipo de estafas
Bitdefender recomienda activar la verificación en dos pasos de WhatsApp y explicar estos engaños a los familiares, especialmente a los mayores.
Medidas clave:
- Nunca compartir el código de verificación.
- Confirmar solicitudes inusuales con una llamada.
- Reportar mensajes sospechosos desde WhatsApp (“Más → Reportar”).
- Si ya fue víctima, contactar a WhatsApp y a su banco, e informar a sus contactos.