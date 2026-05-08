Nueva caída del dólar en Colombia: vea el bajo precio con el que abrió hoy, 5 de agosto de 2026

El precio del dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja este miércoles 5 de agosto de 2026. En las primeras operaciones de la jornada, la divisa estadounidense abrió en $3.192, una cifra inferior a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, que se ubicó en $3.204,51.

El comportamiento confirma la racha de descensos que ha registrado la moneda estadounidense durante las últimas semanas, impulsada por factores internacionales y por el comportamiento del mercado cambiario local.

Así se mueve el dólar este 5 de agosto

Durante los primeros minutos de negociación, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.190 y un máximo de $3.192,75. En ese lapso se registraron cinco transacciones por un monto cercano a US$4.750, reflejando el inicio de la actividad cambiaria del día.

La apertura representa una disminución de $12,51 frente a la TRM establecida por la Superintendencia Financiera para este miércoles, lo que mantiene al dólar por debajo de la barrera de los $3.200.

Este comportamiento es seguido de cerca por importadores, exportadores, viajeros y personas que realizan operaciones en moneda extranjera, ya que una variación en la tasa de cambio puede influir en el costo de productos y servicios.

El dólar acumula una fuerte caída en 2026

La Tasa Representativa del Mercado para este 5 de agosto de 2026 quedó fijada en $3.204,51, lo que representa una caída de $25,93 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,8 %.

RELACIONADO Así amaneció el precio del dólar este 3 de agosto en Colombia

Si se compara con el mismo día de la semana pasada, la divisa registra una leve disminución del 0,04 %. En el balance mensual, el dólar ha bajado 3,91 %, mientras que frente al inicio de 2026 acumula una reducción de 14,71 %, es decir, $552,57 menos.

La diferencia es aún más marcada frente al mismo día del año anterior. En ese periodo, el dólar ha perdido 21,79 % de su valor, equivalente a una caída de $892,87, consolidando uno de los descensos más significativos registrados en los últimos meses en el mercado cambiario colombiano.