Rigoberto Urán se une un nuevo proyecto para acelerar el progreso de Colombia

La campaña “Acelera tu progreso” conecta deporte, movilidad y cultura, resaltando valores como la seguridad vial, la autenticidad y el espíritu de superación que caracteriza al país.

El Toro de Urrao ahora rueda con berraquera

Rigoberto Urán, ídolo del ciclismo colombiano y referente mundial, decidió ampliar su recorrido más allá de la bicicleta. Ahora, de la mano de AKT Motos, se embarca en la campaña “Acelera tu progreso”, que tiene como propósito inspirar a millones de personas a rodar por Colombia con pasión y seguridad.

Una alianza con sabor a berraquera

La unión entre Urán y AKT Motos es mucho más que un acuerdo comercial: es un símbolo de progreso y resiliencia. Según el ciclista antioqueño, “hay muchas formas de avanzar, la mía siempre ha sido en dos ruedas, y ahora con AKT puedo recorrer Colombia y descubrir nuevas sensaciones”. Esta visión refleja la esencia de la marca, que ha logrado posicionarse como una compañía cercana, accesible y profundamente conectada con la cultura nacional.

Seguridad vial: la meta más importante

Uno de los pilares de la campaña es la responsabilidad en la vía. Bajo el lema “Mi familia me espera”, AKT y Rigo hacen un llamado a todos los actores viales para priorizar la seguridad, respetar las normas de tránsito y fomentar la solidaridad en carretera. La iniciativa busca crear conciencia sobre que cada trayecto no solo representa un destino, sino también el compromiso de regresar a casa sano y salvo.

Eventos y experiencias para los colombianos

La alianza también se sentirá en escenarios masivos como el Giro de Rigo, que este año se celebrará en Barranquilla, y la feria Expo2R en Bogotá. Estos espacios permitirán que la campaña “Acelera tu progreso” llegue de forma directa a miles de colombianos, reforzando el mensaje de movilidad segura y progreso compartido.

AKT Motos: una marca 100% colombiana

Con esta unión, AKT reafirma su papel como la marca de motocicletas más cercana a los colombianos. Su apuesta siempre ha sido ofrecer motos con diseño, calidad y precios accesibles, reflejando el espíritu de lucha y superación del país. “Si el progreso va en dos ruedas, es AKT quien lo lleva”, señaló Ricardo Molina, gerente general de la compañía.

La llegada de Rigoberto Urán a la familia AKT Motos marca un capítulo inspirador para los amantes de las dos ruedas. La campaña “Acelera tu progreso” no solo celebra la pasión por rodar, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de la seguridad vial y el poder de avanzar juntos como país.