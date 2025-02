Kendrick Lamar lanza fuerte indirecta a Drake en el show del Super Bowl: ¿qué pasó?

El Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2025 dejó a muchos fanáticos sorprendidos, especialmente por la aparición de Kendrick Lamar, quien dejó su huella en un escenario tan icónico.

Sin embargo, la atención no solo se centró en su actuación, sino en la historia detrás de su rivalidad con el rapero canadiense Drake. Este "beef" ha sido uno de los más comentados en las redes sociales, y la pregunta es: ¿cómo comenzó todo?

A continuación, te contamos cómo se originó este intenso conflicto que ha dado de qué hablar durante más de una década.

De colaboraciones a enfrentamientos: El inicio del conflicto

Cuando Kendrick Lamar y Drake se conocieron, ambos eran considerados promesas del hip-hop. Durante los primeros años de su carrera, trabajaron juntos en varias canciones, lo que hacía su amistad y colaboración un ejemplo del potencial del rap moderno. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado en 2013. A partir de ese año, comenzaron a lanzarse indirectas a través de sus letras, algo que fue tomando fuerza con el paso del tiempo. Las tensiones aumentaron y la rivalidad se volvió cada vez más pública.

En 2023, el conflicto dio un nuevo giro cuando Drake lanzó "First Person Shooter", junto a J. Cole. En esta canción, ambos calificaban a Kendrick Lamar como un "mal rapero", relegándolo a la tercera posición en el ranking de los "grandes" del hip-hop. Lamar no tardó en responder con "Like That", una colaboración con Future y Metro Boomin, donde se refirió a Drake y J. Cole como parte de los "Tres Grandes" del rap. La rivalidad parecía estar a punto de escalar aún más, especialmente después de las declaraciones explosivas de ambos.

Acusaciones, colaboraciones y una historia de amor: ¿Fin del conflicto?

El beef entre ambos raperos no se limitó a meras referencias en sus canciones. Drake, en su tema "Push Ups", acusó a Kendrick de robarle sus ideas y de ser un "vendido" por colaborar con artistas como Taylor Swift, una relación musical que sorprendió al mundo en 2014 con el éxito "Bad Blood". Pero Lamar no se quedó callado y lanzó "Euphoria", en el que no solo desmentía las acusaciones, sino que también señalaba a Drake de racismo, advirtiéndole que si la pelea seguía, comenzaría a soltar "verdades" pesadas.

La guerra de palabras continuó con canciones como "Family Matters", donde Drake acusaba a Lamar de ser infiel, y "Meet the Grahams", donde Kendrick arremetió contra la relación tensa de Drake con su padre y le hizo una grave acusación sobre una hija no reconocida. Finalmente, con "Not Like Us", Kendrick Lamar parece haber salido vencedor, haciendo una acusación de presunta pedofilia contra Drake.

Como si esto fuera poco, la relación de SZA, amiga cercana de Kendrick Lamar, con Drake también se convirtió en un tema candente. Aunque fue un romance corto en 2008, el público no dejó de especular sobre su impacto en la enemistad entre los dos raperos. En 2020, Drake mencionó a SZA en su canción "Mr. Right Now", revelando su relación con la cantante, lo que desató aún más comentarios.

A pesar de todo, SZA ha mostrado su apoyo a Kendrick Lamar en los últimos años, colaborando con él en varias canciones. Su aparición en el Super Bowl LIX, respaldando a Lamar, es solo un reflejo de la tensión que aún existe entre los dos gigantes del hip-hop. ¿Será este el capítulo final de su rivalidad, o seguirán sumando más capítulos a este conflicto? Solo el tiempo lo dirá.