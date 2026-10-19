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Roberto Cardona y Camila Upegui confirmaron que perdieron a su bebé con desgarrador mensaje

Los reconocidos locutores compartieron la noticia en sus redes sociales y recibieron sentidos mensajes de apoyo.

Roberto Cardona y Camila Upegui los 40
FOTO: @camilaupegui

Ángel Ballén

octubre 19 de 2026
11:24 a. m.
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Camila Upegui y Roberto Cardona, reconocidos integrantes de la emisora Los40 Colombia, confirmaron la pérdida de su primer bebé mediante una publicación en redes sociales. El mensaje recibió numerosas expresiones de solidaridad de colegas y seguidores.

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En el texto, la comunicadora relató las emociones, los planes y las expectativas que ambos habían construido alrededor de la llegada de su hijo y explicó que, aunque el embarazo fue breve, tuvo un significado profundo para ella.

Un cuerpo embarazado que no dará a luz. Una despedida sensorial, porque todavía te estábamos esperando. Un espacio ya tomado en mi corazón. Un latido que nunca llegó.

¿Qué dijo Camila Upegui sobre la pérdida de su bebé?

En su mensaje, Upegui se refirió al dolor de despedirse de un bebé que ambos esperaban y a las preguntas que quedaron sin respuesta. La comunicadora describió el duelo como una experiencia íntima y difícil de explicar, marcada por el miedo, la tristeza y el recuerdo de los planes que habían imaginado durante el embarazo.

La periodista también dedicó unas palabras a Roberto Cardona, a quien describió como un padre que, pese a su propio dolor, la ha acompañado durante este proceso. “Un papá roto que sostiene desde lo puro y abraza desde la fuerza, pero que también llora la pérdida de esa ilusión amada y soñada”, escribió.

Al finalizar la publicación, Upegui expresó el lugar que su bebé ocupará en la memoria de ambos: “En otra vida tendremos la fortuna de escuchar tu corazón y de verte crecer. Hoy te llevamos en nuestra alma como nuestro destello más grande de amor”.

¿Qué dijo Roberto Cardona tras el mensaje de Camila Upegui?

Roberto Cardona respondió a la publicación de su esposa con un comentario en el que expresó su amor y admiración por ella. El locutor destacó el papel de Upegui como fuente de esperanza durante el embarazo y en medio del duelo.

Te amo y te admiro negrita mía. Tu alma siempre será un lugar de esperanza en donde he estado en paz cada segundo y tu cuerpo ha sido un rincón de esperanza que no se ha cansado de llevar nuestras ilusiones. Lo seguirá siendo porque está lleno de amor. Te amo profundamente.

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