CANAL RCN
Internacional

Fiscalía en EE. UU. presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas

El hecho sucedió en 1996, cuando las unidades cubanas derribaron dos avionetas en las que iban norteamericanos.

Raúl Castro.
Raúl Castro. Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

octubre 19 de 2026
11:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía de Florida anunció este 19 de octubre la presentación de cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Reaparece Raúl Castro en público en homenaje a su hermano Fidel en La Habana
RELACIONADO

Reaparece Raúl Castro en público en homenaje a su hermano Fidel en La Habana

Los señalamientos radican en su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. La decisión incluye una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado.

El caso se remonta a 1996

El anuncio fue realizado por el fiscal estatal James Uthmeier, quien señaló que las autoridades mantienen su intención de llevar el caso ante la justicia por la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses que viajaban en las aeronaves.

La imputación estatal es independiente del proceso anunciado por el gobierno federal estadounidense el pasado 20 de mayo. De este modo, las autoridades federales y estatales adelantan actuaciones separadas.

Con respecto al hecho de 1996, ocurrió cuando dos aviones de combate cubanos interceptaron y derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, una organización que realizaba labores de apoyo a balseros cubanos que buscaban llegar a suelo estadounidense.

Como consecuencia del ataque, murieron los cuatro ocupantes de las aeronaves. Un tercer avión, en el que se encontraba el líder de la organización, José Basulto, pudo escapar.

¿Qué cargo tenía Castro?

En aquel momento, Castro se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba.

¿Estados Unidos estaría contemplado una posible acción militar en Cuba?
RELACIONADO

¿Estados Unidos estaría contemplado una posible acción militar en Cuba?

El fiscal federal del distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que la legislación estadounidense permite que las autoridades federales y estatales investiguen y procesen conductas que infrinjan sus respectivas leyes. Por esa razón, el caso puede dar lugar a dos procedimientos judiciales distintos.

La acusación se conoce en medio de las tensiones entre Washington y La Habana, agravadas por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero, según el texto de origen, una medida que ha profundizado las dificultades económicas y energéticas de Cuba.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en la televisión tras muerte de actriz de RBD: Dulce María conmovió con mensaje

Elon Musk

¿Acciones de SpaceX para cada menor de los Estados Unidos? El nuevo anunció con el que sorprendió Musk

París

Presidente del Louvre advierte que el icónico museo podría cerrar si no se cumple un ambicioso plan de renovaciones

Otras Noticias

Protestas en Colombia

Marchas en Bogotá del 19 al 25 de octubre: estos serán los puntos y horarios

Las jornadas podrían generar cambios en la movilidad y afectar el servicio de algunas rutas de Transmilenio.

Deportivo Cali

Jugador del Deportivo Cali sufrió dura lesión tras duelo ante Junior: Dudamel confirmó fractura

El jugador se perdería el tramo más importante de la temporada y se suma a la lista de lesionados en el cuadro 'azucarero'.

Ofertas de empleo

Abren más de 30.000 vacantes de empleo en Colombia: así puede postularse en estas empresas

Bogotá

Marithea se coronó bicampeona de la Red Bull Batalla Colombia y representará al país en Lima

Enfermedades

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres