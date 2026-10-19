Fiscalía en EE. UU. presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas

La Fiscalía de Florida anunció este 19 de octubre la presentación de cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro.

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Los señalamientos radican en su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. La decisión incluye una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado.

El caso se remonta a 1996

El anuncio fue realizado por el fiscal estatal James Uthmeier, quien señaló que las autoridades mantienen su intención de llevar el caso ante la justicia por la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses que viajaban en las aeronaves.

La imputación estatal es independiente del proceso anunciado por el gobierno federal estadounidense el pasado 20 de mayo. De este modo, las autoridades federales y estatales adelantan actuaciones separadas.

Con respecto al hecho de 1996, ocurrió cuando dos aviones de combate cubanos interceptaron y derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, una organización que realizaba labores de apoyo a balseros cubanos que buscaban llegar a suelo estadounidense.

Como consecuencia del ataque, murieron los cuatro ocupantes de las aeronaves. Un tercer avión, en el que se encontraba el líder de la organización, José Basulto, pudo escapar.

¿Qué cargo tenía Castro?

En aquel momento, Castro se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba.

El fiscal federal del distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que la legislación estadounidense permite que las autoridades federales y estatales investiguen y procesen conductas que infrinjan sus respectivas leyes. Por esa razón, el caso puede dar lugar a dos procedimientos judiciales distintos.

La acusación se conoce en medio de las tensiones entre Washington y La Habana, agravadas por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero, según el texto de origen, una medida que ha profundizado las dificultades económicas y energéticas de Cuba.