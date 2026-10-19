Abren más de 30.000 vacantes de empleo en Colombia: así puede postularse en estas empresas

Las ofertas incluyen perfiles técnicos, operativos y administrativos con salarios competitivos, beneficios adicionales y bonos de relocalización en varias ciudades del país.

El mercado laboral colombiano recibe un impulso clave durante esta semana gracias al lanzamiento de más de 30.000 ofertas de trabajo abiertas en distintos puntos del territorio nacional. Instituciones clave del sector público y privado, como el SENA, la empresa Metro de Bogotá, el gremio de empresas temporales ACOSET y Comfenalco en el Valle del Cauca, han convocado a los ciudadanos a participar en sus distintos procesos de selección.

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Las vacantes están diseñadas para cubrir una amplia gama de perfiles profesionales, abarcando roles que van desde operarios de producción y auxiliares hasta puestos técnicos especializados e ingenierías, con remuneraciones muy competitivas que alcanzan hasta los $6 millones de pesos.

Empresas que buscan personal: estos son los puestos

Uno de los anuncios más destacados proviene de la empresa Metro de Bogotá, la cual requiere llenar 500 vacantes directas para avanzar en las obras y la finalización de su infraestructura de transporte. Entre los perfiles más solicitados se encuentran técnicos e ingenieros mecánicos, electromecánicos y eléctricos, así como especialistas en redes informáticas, soldadores y personal para trabajos de mampostería, instalación de techos metálicos, redes hidráulicas y ventilación.

Además de sueldos acordes al mercado, el proyecto incluye un atractivo diferencial: bonos de relocalización para facilitar que los profesionales seleccionados de otras regiones puedan instalarse cómodamente en la capital. Las postulaciones están abiertas a través del portal metro1.com.co, el correo hr.metro1.com.co y plataformas aliadas como Activos, Adecco y Magnet.

Por su parte, ACOSET, el gremio que agrupa a las principales empresas de servicios temporales del país, anunció la disponibilidad de 8.000 puestos de trabajo enfocados principalmente en responder a la demanda comercial de fin de año. Cargos como asesores de ventas, cajeros, recepcionistas, promotores de marca y auxiliares logísticos se encuentran entre los más demandados a nivel nacional. Las vacantes completas pueden consultarse en su plataforma oficial (acoset.org).

En la región del Valle del Cauca, Comfenalco activó convocatorias en Buga, Cali, Jamundí y Yumbo para buscar operarios, mecánicos industriales y personal logístico. La caja de compensación realizará ferias de empleo presenciales los días 21 y 22 de octubre en Cali (carrera 4 # 6-42, frente a la iglesia La Merced), desde las 8:30 a.m.

Finalmente, el SENA liderará una macroferia nacional el 22 de octubre, donde se ofertarán 22.000 vacantes en sectores como administración, finanzas, salud, ventas, servicios y gestión cultural. Las jornadas presenciales irán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los puntos habilitados en todo el país se pueden verificar directamente en el sitio ap.sena.edu.co.

¿Qué llevar a las ferias presenciales?

Si planea asistir a los puntos de atención presencial del SENA o Comfenalco, asegúrese de llevar: