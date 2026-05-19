¿Quién era Freiman David Velásquez, el joven líder social asesinado en la masacre en Ábrego?

Freiman David Velásquez, líder de juventudes oriundo de Teorama, integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), miembro de la Unión Patriótica y quien presidió el Consejo Departamental de Juventudes de Norte de Santander en 2024 y 2025, fue una de las seis personas asesinadas en la mañana de este martes en una masacre registrada entre Ábrego y Ocaña.

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por las autoridades, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones con armas de largo alcance contra una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la vereda Oropoma de Ábrego.

Las seis personas asesinadas se movilizaban en un vehículo asignado al esquema de protección de Velásquez y entre ellas hay dos escoltas que fueron identificados como Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez.

Según el reporte de ONU Derechos Humanos Colombia, en la masacre también fueron asesinados el líder social Iván Stiven Camacho Castillo de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, y Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez y Yidy Smith Velásquez Benítez, afiliadas a la misma asociación.

"Reiteramos a los grupos armados no estatales que está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. Los exhortamos a cumplir con las normas del DIH a las que están obligados estos grupos", expresó ONU Derechos Humanos Colombia.

Alerta temprana fue emitida por la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo recordó que “este hecho ocurrió en una zona referida en la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026, emitida el pasado 5 de marzo”, en la cual se advirtió que Ábrego hace parte de los territorios en riesgo por la continuidad de la confrontación armada en la subregión del Catatumbo.

El organismo señaló que el asesinato de Velásquez “golpea a los procesos juveniles, campesinos y comunitarios del Catatumbo que defienden la participación, la organización social y el derecho de las juventudes a construir un buen futuro”.

Impacto en procesos juveniles y campesinos

La Defensoría enfatizó que este crimen “afecta seriamente la labor social, política y juvenil de ASUNCAT, una organización campesina que ha enfrentado estigmatización y amenazas en medio de la escalada de crímenes a gran escala en el Catatumbo”.