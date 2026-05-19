El Arsenal de Mikel Arteta hace historia y vuelve a ser campeón de Inglaterra tras 22 años de espera

El Arsenal se proclamó campeón de la Premier League 2025-2026 tras el empate 1-1 del Manchester City en su visita al Bournemouth, resultado que dejó sin opciones matemáticas al equipo de Pep Guardiola. Con esto, el club londinense recupera el título 22 años después de la histórica generación de los “Invencibles” de Arsène Wenger.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llegó a esta consagración con cuatro puntos de ventaja sobre el City a falta de una jornada, consolidando una temporada en la que fue líder durante amplios tramos del campeonato.

¿Cómo logró el Arsenal ganar la Premier League 2025-2026?

El conjunto londinense construyó su título sobre una base de solidez defensiva, organización táctica y eficacia en acciones a balón parado, responsables de cerca del 40 % de sus goles en liga. Este equilibrio permitió al equipo sostener el liderato en los momentos decisivos del campeonato.

La reacción tras su única gran caída competitiva del tramo final fue determinante. Después de una derrota ante el Manchester City, el Arsenal encadenó cuatro victorias consecutivas sin encajar goles, reafirmando su consistencia en la recta final.

El impacto del mercado de fichajes también fue clave. Incorporaciones como Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Cristhian Mosquera y Viktor Gyökeres aportaron profundidad, orden y pegada ofensiva, completando un bloque competitivo para pelear el título hasta el final.

Pep Guardiola y la posible salida del Manchester City tras perder la Premier League

El empate del Manchester City ante Bournemouth no solo sentenció el título a favor del Arsenal, sino que también se produjo en un contexto de incertidumbre en torno a Pep Guardiola. Según los reportes mencionados, el técnico catalán podría abandonar el club al final de la temporada, tras una década al frente del equipo.

En medio de rumores difundidos en la prensa británica, se plantea que el último partido de liga podría marcar el cierre de una etapa histórica en el Etihad Stadium. Guardiola, no obstante, ha reiterado que mantiene contrato vigente y que cualquier decisión se tomará tras conversaciones con la directiva al final del curso.

La posible salida del entrenador llega tras una etapa de dominio en Inglaterra, en la que el City acumuló múltiples títulos, incluyendo seis Premier League y una Liga de Campeones en 2023.