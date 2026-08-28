¿Cómo ayudar a los animales afectados por los incendios en Tolima?: aquí los puntos de acopio en Bogotá

Colombia está enfrentando uno de los Fenómenos del Niño más voraces hasta el momento ya que, según el presidente Abelardo de la Espriella, más de 50.000 hectáreas se han visto afectadas por los incendios en el departamento del Tolima.

En varios de sus municipios, en donde se han registrado las principales conflagraciones, ya se han visto afectados más de dos mil productores, se han registrado pérdidas estimadas en 134 mil millones de pesos y más de 160 mil animales están en riesgo por la falta de alimento y agua.

Ante la magnitud de la catástrofe, fundaciones y animalistas se han unido para crear fondos o centros de acopio para recolectar todo tipo de ayudas en pro de las personas afectadas y sus respectivos animales.

Las ayudas no solo se están centrando en gatos y perros ya que uno de los principales objetivos de esta colecta busca recolectar alimentos para los animales de granja que han tenido que ser evacuados.

¿En dónde se recolectan ayudas para los afectados?

Por medio de la iniciativa ‘Una Garra por Colombia’, liderada por Laika, Ruta Fundación Animal y el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, se han habilitado distintos centros de acopio en Bogotá para recolectar víveres para los más afectados.

Algunos de los alimentos que más se requieren son concentrados, heno, pasto seco, granos, maíz, afrecho, entre otros alimentos para bovinos, porcinos y aves. Dentro de las medicinas básicas se requieren antibióticos, desparasitantes, vitaminas, sueros orales, curabicheras, gasas e insumos veterinarios.

Otros de los apoyos que se están requiriendo son bebederos, recipientes, cobijas, corrales, transporte, pomadas para quemaduras, yodo, jeringas, sueros energizantes, catéteres, abonos y fertilizantes para recuperación agrícola, entre otros.

Distintos puntos de acopio se distribuirán por Bogotá. Los interesados en donar podrán acercarse a la Estación de Bomberos de Puente Aranda, ubicada en la calle 20#68A-06 y la Estación de Bomberos en Chapinero, ubicada en la carrera 9A#61-77. Las donaciones serán recibidas hasta el próximo lunes 31 de agosto.

Otro centro de acopio en Bogotá

Por su parte, la senadora Andrea Padilla, junto a la Fundación Second Chances y el activista Andrés Preciado, también han habilitado otro centro de acopio ubicado en la carrera 67# 170-89 en Bogotá.

“Estaremos recibiendo insumos en la sede de la fundación para después llevarlos a Ibagué. Así que pueden disponer de este centro de acopio para enviar todo lo que puedan para nuestros animales”, aseguran en la publicación.