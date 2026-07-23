Mujer falleció tras someterse a procedimiento estético en prestigiosa clínica de Barranquilla

Una mujer identificada como Sara Milena Echeverría, de 30 años, murió durante un procedimiento en una clínica especializada en cirugía estética en Barranquilla.

Tras el hecho, su familia solicitó a las autoridades una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, al considerar que durante la atención se habrían presentado presuntas irregularidades.

¿Qué denuncian los familiares sobre la muerte de Sara Milena Echeverría?

Según el testimonio entregado por el esposo de la víctima, la familia cumplió con todos los protocolos y exámenes solicitados por la clínica antes de la intervención. Sin embargo, afirmó que durante la emergencia encontró situaciones que considera irregulares, entre ellas la presunta ausencia de una unidad de cuidados intensivos (UCI) en el centro médico donde se realizó el procedimiento.

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El hombre aseguró que pagó 65 millones pesos por la cirugía y manifestó su inconformidad por la atención recibida tras la complicación médica. "Quiero que esto no quede impune", expresó, señalando que el cirujano no le entregó explicaciones por lo sucedido.

¿Qué acciones han tomado las autoridades tras este caso en Barranquilla?

Los familiares también solicitaron que el proceso de necropsia practicado por Medicina Legal se desarrolle con total transparencia para establecer la causa de la muerte de Sara Milena.

El equipo de Noticias RCN acudió a la clínica estética ubicada en el norte de Barranquilla para conocer la versión del centro médico. Sin embargo, el personal no entregó declaraciones sobre lo ocurrido ni respondió a las solicitudes de información.

Las autoridades confirmaron el inicio de una investigación para esclarecer los hechos. Por ahora, el proceso busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento durante la cirugía estética y establecer si existió algún tipo de responsabilidad relacionada con el procedimiento denunciado por los familiares.