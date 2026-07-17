Rosalía reveló el género del bebé de una fanática durante su concierto en Bogotá

Bogotá vivió con gran éxito la primera fecha de la gira internacional ‘Lux Tour 2026’ de Rosalía en donde la española llegó cargada de sus mejores éxitos de su nuevo álbum musical ‘Lux’ con el que sorprendió al mundo con un novedoso y diferente estilo musical.

Bajo un concepto teatral que combina diferentes estilos como la música clásica, electrónica y sus más populares éxitos de otros álbumes como ‘El mar querer’, la española impactó a miles de ciudadanos que asistieron al Movistar Arena de Bogotá en su primera fecha.

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Rosalía revela el género de un bebé en pleno concierto

Cada puesta en escena de la intérprete de ‘La perla’ ha sido motivo de celebración y euforia entre sus fanáticos, quienes han sido testigos de impecables presentaciones que han combinado sobriedad y un estilo romántico en cada canción interpretada.

Su show en la capital colombiana ha sido uno de los más esperados, pues con su novedoso formato ha involucrado a grandes figuras del espectáculo durante su performance del “confesionario”.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de su presentación fue cuando una de sus fanáticas llamó especialmente su atención al sostener un cartel en donde aseguraba su deseo porque fuera la artista la encargada de revelar el género del bebé que se encontraba esperando.

El momento llenó de emoción a la española, quien empezó a leer detalladamente el contenido del sobre en donde se encontraba la lectura del resultado oficial. Tras varios redobles por parte de la banda sonora de la española, quien sentó a la mujer sobre el piano de su evento, el resultado fue leído ante miles de asistentes.

El resultado arrojó que su fanática estaría a la espera de una niña por lo que la emoción se apoderó de todo el centro de eventos. Por supuesto, ambas mujeres se sumaron en un emocionante abrazo en donde expresaron su alegría por el acontecimiento.

Aunque no es oficial, algunos asistentes aseguraron que la mujer optaría por llamar a la pequeña con el nombre de la cantante en su honor.

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Juliana acompaña a Rosalía en el confesionario

Por otro lado, una de los momentos más esperados de la noche correspondió al de la llegada de la cantante Juliana, quien participó en el “confesionario” de Rosalía.

Dicho espacio, que simula ser un confesionario religioso, permite que la española tenga conversaciones profundas con artistas invitadas a compartir sus experiencias.

Para esta ocasión, la bogotana llegó al recinto para hablar sobre algunas de sus experiencias amorosas más doloras, su respuesta a la canción ‘+57’ de Karol G con su éxito ‘La colombiana’, entre otros temas de interés.