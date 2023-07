La Rosalía y Rauw Alejandro parecían ser una de las parejas más estables y admiradas de la industria de la música. Pero ahora, los artistas están en el centro de la atención porque su relación, a puertas del matrimonio, habría terminado.

En redes sociales circulan rumores que hablan de una infidelidad que involucra a una modelo colombiana llamada Valeria Duque. La historia incluso habla de un pago de 60 millones que le habría hecho Rauw a la mujer por sus servicios sexuales. Esta noticia sorprendió a los fanáticos de la pareja que parecía muy enamorada.

Pero no es la primera vez que algo así ocurre. Le pasó a Shakira, con Gerard Piqué y a Karol G con Anuel AA. Y por supuesto, no es un tema exclusivo de las celebridades, la infidelidad está presente en muchas relaciones de pareja, tanto, que en Colombia una senadora lo considera “un problema de salud pública”. Lo sea o no, lo cierto es que es una realidad que deja muchos interrogantes, uno de ellos es por qué las personas son infieles.

En Noticias RCN consultamos a dos expertas en el tema. Paula Ucrcós, psicóloga especialista en relaciones, y María Paula Peña, psicóloga clínica. Ambas se refirieron a la infidelidad, las señales para identificarla y las razones por las que hombres y mujeres suelen tomar dichas decisiones.

Ambas profesionales coinciden en que lo que se considera infidelidad depende de cada relación. “Antes era muy claro dónde empezaba porque las relaciones estaban atravesadas por la religión. Hoy en día eso ha cambiado y cada pareja tiene sus propios códigos. Deben sentarse a entender que es para ellos una infidelidad, es necesario definir la cancha en la que van a jugar y van a construir el amor”, explicó Ucrcós.

Una visión con la que está de acuerdo Peña. “Hay parejas que permiten encuentros sexuales con otros y es válido si les funciona o se sienten cómodos. Hay otras para las que mirar puede ser infidelidad”.

¿Por qué los hombres y las mujeres son infieles?

Peña asegura que ambos engañan a sus parejas en una misma proporción, pero por motivos distintos. “Las mujeres buscan que sea algo más de sentimientos, generan vínculos y formar relaciones, no solo algo de una noche. Los hombres buscan lo físico y sexual, la atracción por la otra persona, por eso puede ser más usual que se dejen llevar porque su libido está más elevado, esto también por la forma en que está creando el mundo, ellos están recibiendo estímulos de la sociedad, todo el tiempo que hacen que el deseo sexual sea más intenso”.

¿Cuáles son las señales de una infidelidad?

La psicóloga de pareja señala que cada uno conoce a su pareja y sabe cuándo comienza a portarse diferente. “La señal de infidelidad más evidente viene cuando una persona pone su atención en otro lado”.

Hay otros aspectos como “cambios de actitud en el deseo sexual, desapego, mayor interés por la apariencia porque sienten que nuevamente son deseados, cambios de rutina repentinos, ocultar cosas como las finanzas y también mayor uso de la tecnología”, explicó Peña.

¿Cómo superar una infidelidad?

Según Ucrós, para superar una infidelidad se necesita voluntad y paciencia, pero también entender que no lo supera igual quién fue infiel y quién fue herido, aunque sea un trabajo de pareja.

“Quien fue infiel tiene culpa, debe trabajarla, quien fue herido tiene más sentimientos, como rabia, autoestima baja. Son dos procesos distintos”, dice la experta.