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Colombia

Pieza clave del Cartel de Sinaloa cayó en Bogotá: pretendía huir y consolidar el imperio criminal

Este hombre es requerido por las autoridades de Estados Unidos.

Capturan a alias Alex en Bogotá.
Capturan a alias Alex en Bogotá. Foto: DIJIN.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 04 de 2026
10:33 a. m.
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La Policía capturó en el aeropuerto internacional El Dorado a alias Alex, pieza clave del Cartel de Sinaloa. Desde el año pasado es requerido por las autoridades estadounidenses.

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Este hombre debe comparecer ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, especialmente fentanilo.

‘Alex’ es requerido en Estados Unidos

Con base en lo mencionado por la Dijin, pretendía arribar a suelo colombiano, no solo como forma de tener un escondite, sino en aras de fortalecer alianzas delincuenciales con estructuras criminales locales.

Jorge Espinoza Peña, ese es el nombre que esconde el alias de Alex. Resulta que las autoridades mexicanas han fortalecido los controles en Sinaloa, por lo cual este delincuente consideró a Colombia como su destino de huida.

Desde hace un par de años, la Defensoría ha seguido de cerca la presencia de los tentáculos de los carteles mexicanos en el país. A mitad de 2024, por ejemplo, reveló un informe enfocado en la consolidación del de Sinaloa y los Zetas.

Los nexos de los carteles con las estructuras locales

Otras estructuras criminales internacionales que han estado en Colombia son el Tren de Aragua, el Cartel de los Balcanes, el Cartel de Jalisco y los Pranes. Puntualmente, con lo que respecta a los carteles, han arribado al Atlántico principalmente.

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Las investigaciones han revelado que las estructuras mexicanas han formado alianzas con las bandas locales, tales como las disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y organizaciones urbanas.

Los vínculos se confirmaron el pasado 22 de febrero, cuando fue dado de baja Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como alias El Mencho, uno de los principales cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta estructura ha tenido nexos con el Clan del Golfo, ELN y disidencias con el propósito de controlar los canales del narcotráfico que conectan a Colombia con el Caribe y Centroamérica.

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