¿Westcol y Aida Victoria Merlano volvieron? Se compartió un video que desató los rumores

Aida Victoria Merlano terminó en las últimas semanas su relación con Juan David Tejada y tanto ella como el empresario confirmaron la noticia en sus redes sociales.

La influencer barranquillera reveló que la ruptura fue tres días después de dar a luz, pero que tardó en pronunciarse porque está enfocada en su maternidad y no quiere estar rodeada de polémicas.

Mientras tanto, Juan David Tejada ha explicado que la relación se acabó por desacuerdos de parte y parte, pero que no hubo infidelidades ni faltas de respeto.

En medio de esa coyuntura, Westcol compartió en TikTok un video en el que Aida Victoria Merlano habló de él y varios internautas comenzaron a preguntar si de nuevo están juntos.

Por lo tanto, con el fin de aclarar el panorama, el streamer se pronunció. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Westcol regresó con Aida Victoria Merlano? Esto fue lo que dijo

Mientras que Westcol se encontraba en una transmisión en vivo, le preguntaron por uno de sus últimos compartidos y él no se guardó nada.

"Ah, entonces uno ya no puede compartir nada en TikTok porque empiezan las especulaciones. Hay muchos videos de Aida y de mucha gente tirándome, pero en esa grabación aparecía hablando bien de mí y me tocó compartirlo", comenzó diciendo Westcol.

"La verdad dijo cosas que me sentí bonito y todo, pero pues en ese tiempo", agregó el reconocido streamer.

¿Qué ha dicho Aida Victoria Merlano de su vida sentimental?

Luego de la ruptura con Juan David Tejada, varios seguidores le han expresado a Aida Victoria Merlano que no se cohíba de abrir su corazón, pero ella ha expresado que por ahora quiere estar sola.

El principal argumento de la influencer es que quiere sanar y no apresurarse.

Además, Juan David Tejada también ha manifestado que por el momento no se encuentra interesado en una relación.