¿Le pagaron a WestCOL por entrevistar a Petro? El streamer reveló si hubo o no dinero de por medio

El creador de contenido WestCOL aclaró las dudas que surgieron tras su histórica transmisión con el presidente Gustavo Petro.

Luego de que el evento superara el millón de visualizaciones en tiempo real, el influencer confirmó si recibió o no dinero por la entrevista, en medio de especulaciones sobre posibles vínculos económicos con actores políticos.

La charla con el presidente Petro se posicionó como uno de los contenidos más vistos del streaming colombiano. Además, marcó un precedente: por primera vez, un influencer entrevistó en vivo a un mandatario en ejercicio en el país.

¿Le pagaron a WestCOL por entrevistar a Gustavo Petro?

Ante la creciente conversación en redes sociales, WestCOL reveló si le pagaron o no por la entrevista con el presidente Petro y fue contundente: no recibió dinero por parte del equipo del Gobierno ni de terceros relacionados con la política.

Hay gente que piensa que a nosotros nos pagaron por ese stream. Vean, primero, yo cuido mucho mi imagen, aunque ustedes no lo crean. Pero no la cuido de lo que diga o lo que hable, porque al final ese soy yo y yo siempre voy a ser así, así yo sea juzgado o criticado, nunca voy a copiarle a alguien, dijo.

En ese sentido, explicó que el único ingreso derivado de la transmisión provino de las ganancias generadas por la plataforma, producto del alto número de espectadores, suscripciones y donaciones.

Entrevista de WestCOL y Petro generó impacto en el streaming colombiano

El alcance de la entrevista no solo evidenció el poder de las nuevas audiencias digitales, sino también el interés creciente por contenidos políticos en formatos no tradicionales.

Nosotros obviamente no vamos a aceptar dinero de política nunca, porque en esta vida todo al final se sabe, tarde o temprano, afirmó WestCOL.

Tras el éxito del encuentro con Petro, el streamer reveló que ha recibido múltiples ofertas económicas por parte de distintos diferentes políticos interesados en replicar el formato. Sin embargo, reiteró que no aceptará pagos de este tipo para evitar comprometer su independencia.

Después de ese stream, es que sí tengo a toda la política encima. Tengo a todos los políticos buscándome, ofertas monetarias, porque de alguna manera el político va a querer esa exposición, confirmó.

En línea con esa postura, anunció una próxima entrevista con el expresidente Álvaro Uribe, prevista para el 10 de mayo. Según explicó, su intención es ofrecer un espacio equilibrado, presentando diferentes visiones políticas a su audiencia.

Por otro lado, el propio WestCOL señaló que puede generar entre 300 y 400 millones de pesos mensuales, e incluso superar los 1.000 millones en periodos de alta actividad, gracias a ingresos por suscriptores, donaciones y campañas publicitarias.