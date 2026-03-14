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Reconocida vidente no se guardó nada y predijo quién podría ganar las elecciones en Colombia: esto dijo

La vidente, tras ver sus cartas, se decantó por un nombre. ¿Cuál fue?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
12:57 p. m.
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Con los candidatos presidenciales ya definidos, los colombianos han comenzado a palpitar las votaciones de la primera vuelta, que serán el 31 de mayo de 2026.

Cada uno de los aspirantes ha comenzado a explicarles sus propuestas a los ciudadanos y, en medio de esa expectativa, varios les han preguntado a las videntes que cómo ven el panorama.

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Fue así como Alexandra Vidente Mundial, que es una de las más reconocidas y cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok, no solo realizó un análisis, sino que reveló el nombre que, según ella, ganara las elecciones del 2026.

¿Quién gana las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia? Esto dijo Alexandra Vidente Mundial

De acuerdo con Alexandra Vidente Mundial, la presidencia de Colombia se definiría entre Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Su pronóstico, de acuerdo con las cartas que ha leído en los últimos días, es el siguiente:

"¿Paloma Valencia o Cepeda? Señoras y señores, quien ganará las presidenciales de Colombia en el 2026 sería Cepeda", dijo la vidente.

"No ganará Paloma Valencia. Se presentó algo sobre la mesa y yo vi, en mi clarividencia, que Cepeda abarcará la mayoría de los votos de los colombianos", agregó.

No obstante, este es un análisis astrológico en el que únicamente se puede saber la respuesta definitiva hasta que finalicen las elecciones.

Las palabras exactas de Alexandra Vidente Mundial se pueden escuchar aquí:

¿Cuándo sería la segunda vuelta presidencial en las elecciones 2026 de Colombia?

En el calendario electoral está estipulado que, en caso de que no se logre tener un ganador en la primera vuelta presidencial, se llevará a cabo una segunda el 21 de junio de 2026.

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Recuerde que los ciudadanos obtienen medio día libre por asistir a las urnas y votar, pero es fundamental que conserven su certificado electoral.

Mientras tanto, los jurados de votación tienen la compensación de un día completo de descanso.

 

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